肯定社區營造 副總統：帶動台灣競爭力

（中央社記者溫貴香台北30日電）副總統陳建仁今天表示，透過社區營造，人民開展潛力，並靈活運用在地資源，開創出令人刮目相看的經濟、文化、觀光、休閒產業，相信這股自發性求新、求知、求發展的豐沛力量，將進一步帶動台灣的競爭力。

副總統上午在文化部長鄭麗君、農委會副主委陳添壽陪同下出席「2019明日社造全國社區營造大會」致詞表示，過去20多年來，台灣有千百個社區、社團，透過社區營造成就了居民共同的生命故事；也藉由這些實踐，詮釋了台灣社會力量的多元演變。

他進一步表示，透過社區營造，大家不僅開展自己的潛力、實現自己的夢想、增進彼此間的和諧，更靈活地運用在地的資源，開創出令人刮目相看的經濟、文化、觀光、休閒產業。

他相信，經由大家彼此合作、相互扶持所凝聚出來的社區意識，必然是台灣邁向理想公民社會的關鍵力量、偉大力量；而這股自發性求新、求知、求發展的豐沛力量，也一定可以帶動台灣的競爭力，讓台灣在世界舞台發光發亮。

副總統認為，雖然當前的台灣面臨比過去更嚴峻的挑戰，但在此同時，也看到全台灣由南到北，從城市到鄉下有許多年輕人，願意用他們的才華、專業，以新創意努力深耕地方，許多農村、舊城鎮因為這些年輕人的投入得到新力量，許多高齡者因為這些年輕人找到生命的新價值、新意義。

他說，這種創新價值的生活模式，不但照顧了基本生活所需，也豐沛彼此的生命。

副總統提到如何勇敢放棄過去的框架，用新視野重新建構新思維，讓這些植根在地、溫暖人心的故事可以被更多人看到，讓社區營造的實踐得到更多主流企業和人民的關注，這不僅是政府的責任，也是民間團體必須共同面對的課題。

副總統感謝全國各地專心致力於社區營造工作的推動夥伴們，「因為有你們長時間在默默耕耘，台灣人民新故鄉的夢想才能一步一腳印地實現」。

副總統表示，今天的大會是一個好的起點，讓我們重拾過往在社區中的共同記憶與經驗，勇敢提出屬於自己的夢想與主張，改變政府的決策模式，讓台灣可以有共好的開始。（編輯：張均懋）1081130