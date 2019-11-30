遭拍桌怒吼沒在怕 心理師一句話卸加害人心防

（中央社記者張茗喧台北30日電）臨床心理師邱惟真20多年前因好奇心驅使，踏入加害人輔導領域，秉持「沒有加害人，就沒有被害人」初衷，無畏加害人拍桌、怒吼，靠著一句「我懂啦」卸下無數加害人心防。

衛生福利部今天舉辦第6屆紫絲帶獎頒獎典禮，從事加害人服務領域逾20年的光田綜合醫院臨床心理師邱惟真獲表揚。

邱惟真接受中央社記者訪問時說，早年之所以走進加害人輔導領域，其實是一場意外，當時他是名菜鳥，聽到別人說性侵、家暴的加害人相關輔導還是新的領域，他這才知道原來「加害人竟然也能被輔導」，好奇心驅使下踏進此領域。

邱惟真說，早年加害人輔導工作才剛剛起步，即便受過心理師訓練，面對情緒不穩定、暴怒的加害人也不免感到手足無措，許多加害人不滿自己得接受輔導，一進門就拍桌怒吼「你憑什麼叫我來。」

「這份工作我應該做不了5年吧。」這樣的念頭在邱惟真腦中揮之不去，但他總認為即便是犯罪者、即便情緒再不穩定，只要有同理心，讓對方感到被接納，就有機會建立關係，漸漸地他發現其實只要花點時間讓加害人訴說自己的故事，甚至只要一句「我懂啦」，就能卸下加害人心防，願意敞開心胸接受輔導，不知不覺這份工作伴他度過20多個年頭。

他回憶，近年曾遇過一名迷姦之狼，為了滿足內心慾望，刻意謊稱自己身分和女性約會，等到酒後將其昏迷再發生關係，挨告以後他乖乖接受輔導，也才知道可以透過正常的方式和女性交往。

邱惟真說，做了加害人輔導工作後才知道，每個性侵、家暴事件都不會憑空發生，心理師可以透過訪談找出箇中緣由，避免加害人再次犯案，「沒有加害人，就沒有被害人。」他進一步研究發現，加害人經過輔導，15年內再犯率從原本的10%降至5.6%。

衛生福利部30日在台北舉行「第6屆紫絲帶獎頒獎典禮」，屏東地方法院法官張以岳（右）獲獎，由衛福部長陳時中（左）頒獎表揚。中央社記者裴禛攝 108年11月30日

另一名獲獎的是台灣屏東地方法院法官張以岳，從小目睹父親家暴的他，深刻體會過家暴帶給孩子內心的憂鬱、人際退縮以及自卑感，他寒窗苦讀考取律師，更首創「家事親子事件調解前、後說明會」，讓爭取子女監護權的父母接受心理教育課程，避免下一代複製、學習暴力，陷入家暴、家庭破碎的惡性循環。

他表示，很多父母常認為大人吵架與孩子無關，卻不知這些衝突可能釀成孩子憂鬱、心理陰影、價值觀偏差，甚至影響孩子腦神經發展，對孩子身心發展有長遠負面的影響。

張以岳說，根據觀察，有多達80%的父母都是可以教育的，透過心理教育課程也提升約12%調解率，讓雙方都能靜下心來談、好聚好散，別因離婚影響孩子，畢竟離婚後還是孩子的爸爸媽媽，將談論重點聚焦孩子的最佳利益，希望「救一個、算一個。」（編輯：管中維）1081130