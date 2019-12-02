屏東優質香蕉力拚海外市場 鎖定2020東奧

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）屏東縣攜手超市業者成立香蕉品牌，屏東縣副縣長吳麗雪表示，香蕉產品已經取得歐盟認證，將先在台灣試水溫，預計明年3月進軍海外市場，同時力拚成為東京奧運食品供應商。

台灣有香蕉王國之稱，屏東縣為全台香蕉產量最高的縣市，與全聯攜手成立香蕉品牌「壹把蕉」。將田間管理標準及採後處理標準化，確保每根香蕉都有相同品質，再透過產銷合作，拓展內、外銷市場。

全聯今天舉行品牌成立記者會，屏東縣副縣長吳麗雪、全聯執行長謝健南等人均出席活動。吳麗雪致詞時，台灣香蕉Q度、甜度都大勝東南亞香蕉，但缺點因為賣相較差，較不受外國消費者親睞。

她說，在縣政府輔導下，標準化流程讓香蕉賣相大幅提升。屏東香蕉產品在今年2月取得歐盟認證資格，並於3月參加今年東京食品展，力拚成為2020年東京奧運供應商。預計在明年3月進軍海外市場，未來也會賣進日本超市。

謝健南指出，「壹把蕉」跟過去一般香蕉產品不同，多了香蕉研究所掛保證，從採收到包裝都符合歐盟農產品規範，更期盼如此優質的產品可以在東京奧運發光發熱。

他說，若要提升農作物價值，要鼓勵農民種植高經濟作物，品質好，價錢也會隨之提升。「壹把蕉」與屏東7個產銷合作社合作，產品要先通過台灣市場考驗，先拓展內銷市場，也為出口國際作準備。

全聯表示，台灣消費者可以全聯門市搶先嚐鮮，由於初期「壹把蕉」產量較低，消費者可在特定150家門市買到外銷等級商品。根據全聯統計，香蕉占水果類銷售約15%，預計今年業績將達7億元，銷售量高達1.8萬噸。（編輯：黃國倫）1081202