台水招考206人 錄取試用期滿月薪2.7萬元

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）為補充基層人力，台灣自來水公司將進行2019年評價職位人員甄試，預計錄取技術士147人、營運士59人，合計招考206人，錄取人員試用期滿月薪新台幣2萬7840元，工作滿1年後月薪3萬0890元。

受到一例一休及退休潮影響，經濟部所屬國營事業台灣中油、台電、台糖、台水今年紛紛大舉徵才。台水表示，將於2020年第1季招考，預計錄取206人，包括操作類技術士69名、化驗類技術士2名、裝修類技術士41名、工程類技術士35名，以及業務類營運士44名、行政類營運士15名。

台水提醒，此次甄試招考報名期間從12月20日開始，至2020年1月2日截止，一律採網路報名，報名資格不限年齡、性別，歡迎高中、職以上畢業青年把握機會報考。

至於甄試方式，台水指出，此次甄試委託台灣金融研訓院辦理，採初試-筆試，以及複試-口試、術科測驗、體能測驗方式進行；其中筆試均為選擇題，有共同科目1科及專業科目2科，測驗日期為2020年3月14日，共有北、中、南、東4個考區，複試將於2020年4月25日及26日進行。

在試用期及待遇部分，根據簡章內容，最終錄取人員試用期包含職前訓練1個月及實務訓練5個月，成績合格後就能正式僱用；職前訓練期間每月支給生活津貼2萬4000元，實務訓練期間以2萬6820元支薪，試用期滿成績合格以2萬7840元支薪，工作滿1年以3萬0890元支薪，之後升等、支薪、調派則依公司規定辦理。（編輯：郭萍英）1081207