水痘流行季 專家建議幼童自費打第2劑疫苗

（中央社記者陳偉婷台北8日電）水痘好發於冬季和早春，疾管署提醒，水痘具高度傳染力，民眾應留意幼童健康，於幼兒滿1歲時接種公費水痘疫苗，4至6歲可考慮自費接種第2劑疫苗，獲得足夠保護力。

根據疾病管制署監測資料顯示，11月24日至11月30日水痘健保門診就診達861人次，略高於近期；近4週共通報16起水痘群聚事件，以校園通報案件為多。

疾管署副署長羅一鈞表示，水痘好發於冬季及早春，具高傳染力，可經由皮膚接觸直接接觸、空氣或飛沫、或接觸患者的水疱液和黏膜分泌物傳染。

感染初期會有輕微發燒、疲倦、食慾不振、頭痛及肌肉或關節痠痛等類似感冒症狀，之後開始出現紅疹，並發展成全身性皮疹，隨後轉變為水疱，最後結痂。出疹前5天（通常為前1至2天）到第一批水疱出現後5天都有傳染力，完全結痂後才不具傳染性。通常2至4週內可痊癒。

小於1歲的嬰兒、孕婦、成人及免疫缺陷者等為高危險群，感染水痘後容易併發繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等及死亡。感染過水痘後，病毒會潛藏在神經節，當抵抗力、免疫力下降，病毒也可能再活化而得到帶狀疱疹。

疾管署防疫醫師黃婉婷日前表示，預防水痘最有效的方法為接種疫苗，提醒民眾應於幼兒出生滿12個月時到預防接種合約院所免費接種第一劑水痘疫苗。

黃婉婷也建議，打過一劑公費疫苗的幼童，可在4至6歲入小學前自費接種第2劑水痘疫苗，可獲得更充足的保護力。

羅一鈞表示，水痘已進入流行季節，民眾應提高警覺，保持室內通風，並留意家中幼童健康，注意手部衛生和咳嗽禮節。水痘雖非須強制隔離的傳染病，但因傳染力強，校園如發生水痘疫情時，疑似症狀者請儘速戴口罩就醫，落實生病不上課，經醫師評估傳染力已大幅降低後再復學，防範病毒傳播。（編輯：張雅淨）1081208