公費流感疫苗傳缺貨 疾管署：協助調度

第二階段流感疫苗開打僅數日，傳出多個衛生所疫苗已缺貨。圖為民眾接種流感疫苗。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北11日電）第二階段流感疫苗開打僅數日，傳出多個衛生所疫苗已缺貨。疾管署今天表示，今年民眾接種狀況踴躍，部分衛生所3天打完1週的量，目前全台仍有202萬劑疫苗，已介入協助調度。

政府今年提供600萬劑四價公費流感疫苗，全台分3階段接種，第一階段優先針對國小、國中及高中職學生及醫事人員，8日展開第二階段接種，施打對象包括學齡前幼兒、65歲以上長者為流感高危險群。

開打僅短短幾天，台東衛生所、桃園平鎮區衛生所等地方衛生所臉書小編就在臉書上爆料稱流感疫苗已出現斷貨狀況，引發各界關注。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，由於今年開打首日適逢週日，第一天接種的量比往年增加約17%、約8.1萬劑，第2、3天民眾接種狀況也相當踴躍，部分衛生所在短短3天就將1週的預估量打光光。

羅一鈞解釋，由於各衛生所疫苗存放空間有限，衛生所大多會根據過去接種狀況向衛生局調貨，每週視情況配送一次，但因今年接種狀況較踴躍，已緊急協助衛生局調度疫苗。

羅一鈞說，截至9日，各縣市政府衛生局獲配送的公費流感疫苗累計約316.5萬劑，扣除已接種的113.8萬劑，目前各地方政府衛生局尚有202.7萬劑可供統籌運用，並沒有缺貨問題。

此外，衛生所若有缺貨情形也可向衛生局通報，再重新配貨即可，疾管署也會向各縣市政府衛生局了解疫苗調度及使用情形，並適時給予協助，呼籲符合第二階段接種資格的民眾儘速完成流感疫苗接種。（編輯：陳清芳）1081211