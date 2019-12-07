第二階段流感疫苗8日開打 1305家院所可接種

（中央社記者張茗喧台北7日電）衛生福利部疾病管制署今天宣布第二階段流感疫苗8日開打，接種對象包括65歲以上長者及學齡前幼兒。適逢假日，各地衛生局經協調後，共1305家衛生所及院所可提供接種服務。

政府今年提供600萬劑公費流感疫苗，首次從三價疫苗升級成四價流感疫苗，可防範2種A型、2種B型流感病毒，但世界衛生組織延遲公布流感疫苗選株結果，全球流感疫苗都有延遲到貨狀況，台灣因應延遲到貨分3階段接種，第一階段優先針對國小、國中、高中職學生及醫事人員。

疾管署副署長莊人祥表示，提醒家中有未滿9歲幼兒家長，如果幼兒為生平首次接種流感疫苗，須於接種第1劑疫苗後間隔4週以上再接種第2劑，以獲得完整保護力。

莊人祥說，第二階段開打日適逢週日，各縣市政府衛生局已協調轄區衛生所或合約院所開診提供接種服務，估計當天全國約有1305家衛生所及合約院所可提供接種服務，平日將恢復到4090家衛生所及合約院所。

如果符合資格、想趕在明天接種，可到疾管署「流感防治一網通」（https://antiflu.cdc.gov.tw）查詢各衛生局網站或臉書查詢當日開診資訊，民眾可於出發前先打電話確認，以免白跑一趟。

莊人祥表示，每年流感病毒株稍有不同，即使過去曾感染過流感或接種過流感疫苗，每年還是應按時接種，尤其幼童抵抗力較差，較易受流感侵襲，而65歲以上長者是流感併發重症發生率較高族群，更應確實接種疫苗，以有效預防流感重症發生。

疾管署說，國內流感疫情仍處低點、尚未進入流行期，符合公費流感疫苗接種對象民眾如果依時程接種，可於流感疫情達高峰前獲足夠保護力。（編輯：李明宗）1081207