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愛無國界 希望之芽送愛柬埔寨義診建廁所

最新更新：2019/12/16 17:41
新北市藥師吳明慧（左）擔任志工參與台灣希望之芽協會國際醫療服務，15日從柬埔寨回台。圖為她在當地帶領志工確認藥品，堅守三讀五對給藥準則。（台灣希望之芽協會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年12月16日
新北市藥師吳明慧（左）擔任志工參與台灣希望之芽協會國際醫療服務，15日從柬埔寨回台。圖為她在當地帶領志工確認藥品，堅守三讀五對給藥準則。（台灣希望之芽協會提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年12月16日

（中央社記者黃旭昇新北16日電）台灣希望之芽協會柬埔寨義診團昨天回國，去年因心室中膈缺損問題，受協會與台北馬偕紀念醫院治療的男童，曾到義診現場表示感謝。

台灣希望之芽協會執行長余慈薰今天表示，深耕柬埔寨近10年，致力兒童教育、婦女技職教育、促進鄉村健康，及社區總體營造社工服務，將各界資源導入柬埔寨偏鄉，希望孩子們因受教育有機會翻身。

余慈薰表示，這次受邀前往柬國波羅勉省，除為村民與孩童義診，因為當地小學並無廁所，協會透過社會募資與企業捐款，為小學興建3間廁所，改善當地環境衛生。

義診團15日晚間回台灣，協會表示，此行在柬越邊境的波羅勉省Kouk Kong Kaeut區小學，急診醫師李肇雄、家醫科醫師吳明修、小兒科醫師周祖佑，藥師吳明慧、護理師蔡淑君提供義診服務。

協會表示，義診545名村民及孩童，捐贈食物、筆記本及衣服、鞋子、文具等物資給波羅勉省偏鄉居民。去年因心室中膈缺損來台治療的國際醫療個案男童Tola，也由祖母陪同回到義診現場。

長期在各團體參與國際醫療的志工藥師吳明慧表示，義診結束後當地官員安排參訪兩戶比較貧困的家庭。居民住的傳統高腳屋，鐵皮屋頂搭配牆壁是用棕櫚樹葉搭建。

吳明慧說，依據她的觀察，希望之芽協會志工年輕有熱情，包括中華航空、聚才驛公司、及柬埔寨當地台商也都奉獻甚至員工參與服務，無私造福柬埔寨偏鄉居民，充分展現愛無國界精神。（編輯：張銘坤）1081216

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