年節商機報到 量販業者力拚業績增長一成

（中央社記者蔡芃敏台北24日電）農曆年將至，量販業者春節檔期開跑，紛紛推出年菜、家電及禮盒搶客。業者表示，今年在實體及線上通路推出多重優惠，預計業績將較去年同檔期成長10%。

農曆新年進入倒數，不少民眾準備採買年貨，過年不僅是台灣人重要節慶，也是量販通路重要檔期，業者卯足全力推出活動吸客，搶賺新年財。

家樂福表示，春節檔期業績占全年業績約25%，今年領先其他業者提前半個月開跑，為了呼應2020年到來，推出20大優惠活動，實體、線上通路優惠齊發，預估今年業績將較去年同檔期成長10%以上。

談到年菜趨勢，家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真說，現在的年夜飯未必是滿桌年菜，家樂福發現更多民眾喜歡在家煮火鍋。觀察春節火鍋銷售狀況，麻辣鍋占比超過5成。而看準消費者喜好，家樂福今年推出包含火鍋湯底、台灣在地農產品以及肉品海鮮等多項火鍋商品，提供消費者更多元的年菜選擇。

超市龍頭全聯年菜預購早在11月初就起跑，活動長達77天，讓消費者有更多時間準備年菜，今年並新增冷盤、東坡肉、剁椒魚等菜品，多達90項料理讓消費者不用出門，就可以享受到大廚級名菜。

全聯指出，預計在名廚加持、試吃活動與早鳥優惠和PX Pay回饋下，今年年菜預購業績可望較去年同期成長2成。（編輯：林孟汝）1081224