刮刮樂熱賣帶動 台彩估業績將創史上第三高

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）在刮刮樂創新玩法及8月威力彩開出新台幣20.47億元高額頭獎帶動下，台彩表示，預估今年銷售額可達1241億元，年增12%，業績不僅連續4年上升，並創公益彩券史上第三高。

台彩總經理蔡國基今天透露最新銷售業績，截至12月23日，整體銷售額已達1229億元，年增12.6%；其中以立即型彩券（刮刮樂）為主要成長動能，銷售額622億元，大幅年增22%，威力彩、大樂透等電腦型彩券則為606億元，年增4%。

蔡國基說，距離2019年結束還剩7天，預估全年銷售額可達1241億元，創公益彩券史上第三高，與2018年業績1105億元相較，將年增12%。其中，立即型彩券預估全年銷售額為623億元、電腦型彩券618億元，也將各創史上第三及第六高紀錄。

蔡國基指出，進而，今年繳交給財政部的公益盈餘預估可達272億元，高出預算目標268億元。

對於業績成長主因，蔡國基表示，主要還是因為刮刮樂買氣大增，至目前銷售額已年增逾百億，反映獎項推陳出新，獲得彩迷喜愛，例如首創「獎金加上賓士車」獎項，改變獎金結構，著重推出「熱議獎金」（中獎金額為投注金額的5至10倍）獎項，讓民眾中了更願意跟身邊的人分享。

蔡國基指出，同時也結合時事時令，並利用「強強聯手」策略推出相關刮刮樂產品，例如以宮廷劇為主題的「聖旨到」、選舉主題的「2020向前行」，以及與電商主題的「虎來寶」刮刮樂等。電腦型部分銷售成長，則主要受三節加碼效應，以及8月12日開出20.47億元頭獎帶動。

展望2020年，蔡國基說，預估業績目標可達1260億元，其中電腦型跟立即型彩券各占一半為630億元，同時也設定3大目標。

蔡國基指出，第1，目標提升吸引年輕族群，有穩定工作收入的白領上班族，第2，目標強化公益彩券本質，提升品牌形象，增加全國民眾對彩券的公益認知，把買彩券當成日常在做好事，儲蓄公益也儲蓄希望，第3，目標持續創新遊戲主題玩法，將增加異業合作。（編輯：黃國倫）1081224