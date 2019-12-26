肺阻塞患者看電視劇學吸藥 未閉氣治療無效

台灣胸腔暨重症加護醫學會26日舉行記者會，公布一項針對肺阻塞病人的用藥行為調查，超過5成患者用藥不正確，藥物沒吸到下肺部，提醒回診時應主動和醫師討論用藥狀況。中央社記者陳偉婷攝 108年12月26日

（中央社記者陳偉婷台北26日電）正確用藥是肺阻塞患者降急性發作風險關鍵，但調查發現，超過5成患者有用藥障礙，藥物沒吸到下肺部。有病友看電視劇學吸藥方法，不知道吸藥後要閉氣，結果治療無效送急診。

台大醫院內科部副主任王鶴健今天在記者會表示，慢性下呼吸道疾病位居台灣民眾10大死因第7名，國際對此病也高度關注。因早期症狀不明確，民眾沒有病識感，超過8成患者確診時已是中重度。

王鶴健說，急性惡化是導致肺阻塞患者死亡的重要原因。用藥順從性高的患者，可降低超過4成急性惡化比例；正確用藥的患者，也可降低超過2成死亡率，突顯規律用藥與正確用藥重要性。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務召集人、宜蘭羅東博愛醫院副院長邱國欽也在記者會表示，肺阻塞病人應及早發現、治療，才能維持肺功能，降低急性惡化風險。但一項針對168名肺阻塞病人的用藥行為調查發現，超過5成患者用藥不正確，沒有真正將藥物吸入下肺部。

邱國欽說，臨床常見病患使用吸入器時操作方式不正確、自認用藥成效良好而自行停藥，或是因肺功能下降導致吸藥遇到瓶頸。

調查發現，民眾的3大用藥障礙包含沒有在吸藥前先把氣吐完導致「吸氣量不足」、吸藥後憋氣時間未達5秒、且超過3成患者無法在按壓吸入器的同時吸藥，有「手口協調性不佳」情況。尤其罹病時間愈短者，出現用藥障礙比例愈高。

台大醫院內科部胸腔科主治醫師古世基分享一名案例，菸齡長達30多年、65歲的王伯伯半年前確診肺阻塞，在治療期間，王伯伯仍會抱怨動太快就喘、天氣變化大就會胸悶，2個月前又到急診報到。

古世基說，結果一問才知道，王伯伯用藥方式有問題，吸藥時都以電視劇的吸藥方式為範本，按壓兩下、快速吸入且沒有閉氣，導致藥物沒有進入肺部，根本無法發揮作用。

根據國際最新的治療指引，古世基表示，長效型支氣管擴張劑能降低4成急性惡化風險，且已連續4年被納入治療指引中。針對吸入器用藥有3大建議，吸藥前先把肺裡空氣吐完、按壓吸入器同時吸藥、吸藥後憋氣至少5秒。回診時主動和醫師討論用藥狀況，並搭配6週以上的肺復原幫助減輕症狀。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今年同時針對全台11間醫院進行肺功能篩檢，發現每4人就有1人肺功能異常、建議立即就醫，且建議就醫的患者中，每5人就有2人有抽菸習慣。

古世基說，香菸的化學物質會使呼吸道長期發炎、阻塞，尤其患者若未戒菸，更增急性惡化風險。若出現持續3週以上的「咳、喘、痰」症狀，應及時前往胸腔內科就診，掌握治療黃金時間。（編輯：葉俐緯）1081226