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油價30日起漲1角 95無鉛汽油每公升29.2元

最新更新：2019/12/29 13:24
台灣中油表示，自30日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲0.1元。（中央社檔案照片）
台灣中油表示，自30日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲0.1元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北29日電）受美中貿易戰可望趨緩影響，帶動國際原油價格上漲。台灣中油今天表示，自30日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調漲0.1元。

台灣中油表示，受市場企盼中美兩國於明年元月簽署第一階段貿易協議的影響，帶動國際原油價格上漲。按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.2元及0.1元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油僅調漲0.1元，另0.1元由台灣中油吸收，柴油則依公式計算調漲0.1元足額反映。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.7元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升25.7元。實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油說明，本週調價指標7D3B週均價為每桶67.53美元，較前週66.73美元上漲0.8美元，新台幣兌美元匯率升值0.02元，國內油價依公式計算漲幅為0.91%。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」的情形。（編輯：蘇志宗）1081229

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