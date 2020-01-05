美食外送太方便 減重網紅嘆少吃多動難上難

在2019國際糖尿病聯盟釜山大會中，韓國網紅金在銀（JaEun Kim）（右）向國際媒體分享與肥胖奮鬥經驗，她覺得，奮戰肥胖要醫病同心，先撫慰過重肥胖者的受傷心靈，多點同理心而非潑冷水。（國際糖尿病聯盟提供）中央社記者陳清芳傳真 109年1月5日

（中央社記者陳清芳台北5日電）一名韓國網紅分享減重血淚史，提到美食外送太方便，又忙碌沒空做運動，「少吃多動」很困難，真心希望醫療人員和社會大眾對減重者有同理心而非潑冷水。

金在銀（JaEun Kim，音譯）是韓國的減重網紅，日前在韓國釜山的國際糖尿病聯盟（IDF 2019）糖尿病與肥胖對談活動，她以病人專家身分出席並告訴中央社記者在內的國際媒體，「少吃多動」老生常談，聽在過重肥胖者的耳裡卻十分刺耳，在醫院聽到更令人洩氣。

她說，「尤其韓國的美食外送服務十分發達」，好吃的外食重油又重口味，手指在手機滑兩下，「螢幕上令人食指大動的韓式炸雞，30分鐘後就吃進嘴裡」。

韓國對女孩子外表要求十分嚴苛，金在銀指出，胖子不會穿比基尼出現在海灘上，她第一次察覺別人嫌她胖是在16歲，那時讀高中每晚補習到8時以後甚至10時才回家，升學壓力大，哪裡有時間運動。

她說，搭地鐵時會招來乘客嫌惡眼神，連媽媽都覺得她很丟臉，讓她愈來愈退縮，陷入愈宅愈胖的惡性循環，身高約170公分的她，最重曾達130公斤，健康亮紅燈，害怕自己胖到會死人。

當節食愈來愈沒效時，金在銀鼓起勇氣首度求助醫師，卻得到「少吃多動」一句話，後來才遇到有耐心的醫師鼓勵她，10年來首度減重成功。她將減肥血淚史在YouTube分享，竟有一堆粉絲寧可請教她減重心得，也不願諮詢醫師，原來很多人跟她相同際遇。

她覺得，奮戰肥胖要醫病同心，先撫慰過重肥胖者的受傷心靈，多點同理心而非潑冷水。現在她體重80公斤，連糖尿病前期都治好了，以前亂吃東西尋求慰藉，現在把錢花在旅遊、健康飲食和健身運動上，生活型態煥然一新。

對於金在銀的就醫經驗，韓國盆唐首爾大學醫院內分泌及新陳代謝科教授林所（Soo Lim）在活動現場指出，許多肥胖者覺得罪惡感，是源自於「肥胖者好吃懶做不自制」的社會偏見，可是每個病人平均幾分鐘門診時間，醫師三言兩語說不完檢查與治療，更別提開導過重肥胖病患。

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁在接受記者電訪時指出，台灣的美食外送也愈來愈普遍，食物取得太方便，連採買覓食的活動量都省了，潛在的隱憂恐怕會是懶人吃更多、動更少、胖更快。

林所和蕭敦仁都說，人人嚷著減肥，跟著生酮飲食等只吃或不吃某類食物的減重方法一窩蜂流行，真正找醫師治療肥胖者只佔少數；蕭敦仁也指出，減重專科醫師不如想像多，也許有醫療人員連一碗飯的熱量都說不出來，因為在學校未必有選修營養學。

但兩人還是提醒民眾注意，身體質量指數（BMI）達到25時，就該採取行動，像是營養諮詢及體能活動，不一到要醫師出馬，當BMI到30的病態肥胖時或是BMI27合併脂肪肝、糖尿病，應該要找專業醫師諮詢減重治療。（編輯：管中維）1090105