40熟男刮刮樂試手氣中百萬 直呼要瞞老婆慢慢花

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）台彩2日發行「2000萬超級紅包」刮刮樂，上市當天就有幸運兒刮出3獎新台幣100萬元，獎落桃園蘆竹的「一定發彩券行」，中大獎的40多歲男性熟客中獎後直呼超開心，錢要藏好千萬別讓老婆知道。

迎接「金鼠年」到來，台灣彩券公司2日一口氣發行5款新春新品刮刮樂，包括每年都受到民眾歡迎的高額頭獎刮刮樂「2000萬超級紅包」，每張售價2000元，雖然價格偏高，但獎項也相對有看頭，有3個頭獎2000萬元，7個2獎「200萬元加賓士車」及多達400個3獎100萬元。

台彩表示，上市才短短幾天，就有彩券行回報店內刮出大獎，位於桃園市蘆竹區南崁路一段的「一定發彩券行」店員表示，「2000萬超級紅包」2日上市當天，店員剛到銀行批完刮刮樂回到店裡，遇到一名40多歲男性熟客，熟客一看到2000元刮刮樂上市，立即買了2張試手氣。

台彩轉述，刮到一半這位男熟客突然愣住，然後問店員「這是中100萬嗎？」店員趕忙協助確認，發現果真是刮出100萬大獎；中獎後，這名得主開心向店員表示，「人生第一次中那麼多獎金，這麼多錢一定要藏好，千萬不能讓老婆知道，免得被沒收。」

彩券行店員則表示，很高興在「2000萬超級紅包」刮刮樂開賣第一天，就有客人在店裡刮出百萬大獎，希望財運能持續延續。

台彩今天也對外分享另一則刮刮樂中獎故事，位於彰化縣永靖鄉瑚璉路的「永福彩券行」回報，近日店內開出「2020向前行」刮刮樂頭獎100萬元。幸運兒是一名年約40歲的婦人，最近聽算命師說，財位在南方，因此跑到位於家門口南邊的彩券行來試試手氣。

台彩轉述彩券行說法，該名婦人買彩券的時間正好是17時50分，因此決定選擇尾數17號及50號的刮刮樂，一刮發現中大獎，第一時間還誤以為是中10萬元，拿給店員確認後才發現，幸運對中100萬元，大呼「真的出運啦。」（編輯：趙蔚蘭）1090106