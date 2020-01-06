遠航聲明延後發薪 北市府：派員勞檢

（中央社記者梁珮綺台北6日電）遠東航空今天發表聲明指出，因資金受合庫銀行查封，原訂今天發放去年12月的薪資，不得已須延後給薪。台北市勞動局表示，已派員前往勞檢，若違法，將依法開罰。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，還沒接獲相關申訴與調解，但有接獲遠航員工致電詢問公司發不出薪水一事，目前勞動局已派員前往勞檢，若屬實，將違反勞基法第22條第2項，可開罰新台幣2萬至100萬元。

陳昆鴻說，遠航營運風險不能由勞工承擔，呼籲負責人出面說明，以免損及勞工權益，他表示，目前遠航尚未提報大量解僱。

遠航剛停航時，曾向交通部承諾資金將在10天內到位，遠航董事長張綱維去年12月13日起遠航停航當天召開記者會，公開表示資金將在2週內到位，而遠航在當天首次提交給民航局的陳述意見書，則表示資金將在12月31日到位。

不過，根據民航局的紀錄，去年12月25日，遠航又向民航局提出補充意見，表示資金將延後至今年1月3日到位，但3日又提資金到位時間延後至8日，資金一再延後，對此，遠航說法是要有足夠時間與投資人協商，保障員工工作。（編輯：李亨山）1090106