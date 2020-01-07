麻疹又有境外移入 9個月大嬰赴越南染病

（中央社記者陳偉婷台北7日電）疾管署今天公布，國內新增2例麻疹境外移入確定病例，分別為北部20餘歲女性及中部9個月大女嬰。醫師指出，民眾到麻疹流行區，應評估接種疫苗，且避免帶未滿1歲孩童前往。

國內新增2例境外移入麻疹確定病例，分別為北部20多歲女性及中部9個月大女嬰。北部20多歲女性為日前確診菲律賓境外移入病例（北部40多歲男性指標個案）可傳染期間的旅遊接觸者。

這名北部20餘歲個案與菲律賓指標個案於去年12月14日至21日隨旅行團至義大利威尼斯旅遊，個案返國後於12月30日出現出疹、喉嚨痛、頭痛、腹痛等症狀，31日自覺發燒，由衛生單位安排就醫採檢，於今年1月3日確診。

中部個案9個月大女嬰則是去年9月下旬與家人到越南探親，12月31日在越南當地因間歇性發燒、鼻炎、口腔有白點等症狀在當地就醫，今年1月1日返國後因高燒及呼吸急促於2日就醫後收治負壓隔離病房並通報，經檢驗於6日確診。

這兩名病例在可傳染期有公共場所或交通工具活動史，包含2019年12月28日傍晚至晚上曾到過新北市三重區徐匯廣場、三重區的北海餐廳；女嬰則在2020年1月1日搭中華航空CI784班機（胡志明到桃園），並於當天晚上10時10分入境桃園機場第一航廈。

疾管署提醒，國內民眾若在上述時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫，以降低病毒傳播風險。

疾管署防疫醫師林詠青表示，寒假及春節連假即將到來，民眾如計劃前往麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往當地。如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗的醫療院所自費接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）混合疫苗。

一般民眾（特別是1981年後出生的成人）於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

台灣2019年累計141例麻疹病例，其中82例為國內感染（59例為接觸者），59例為境外移入病例（50例為本國籍民眾），感染國家以越南19例、泰國16例及菲律賓8例為多。

國際疫情方面，越南胡志明市疫情上升，2019年累計6600餘例確診，較往年同期高；泰國近期疫情持續，2019年全年累計報告近6500例，其中21例死亡，發病率以南部陶公府及北大年府為高。另阿根廷自2019年8月下旬疫情上升，全年累計97例，為自2000年消除麻疹以來病例數最高。（編輯：陳清芳） 1090107