癌末仍拍片呼籲全民投票 血癌勇士傳上午病逝

（中央社台北11日電）2020總統大選今天投票，一名被宣告血癌末期的男子日前特別拍影片，疾呼「林北癌症末期都要投票，大家投起來」，感動大批網友，但卻傳出該男子今天早上來不及投票就病逝。

一名年輕男子日前自拍影片表示，他被醫師診斷為血癌，而且是「末期中的末期」，全身96%都是癌細胞，醫師預測1、2天就會「出事情」，但拍影片當下已是確診後的第50個小時。

癌末男子說，確診當天他決定出院，一切狀況穩定，但既然醫師說沒幾天，他的目標就是至少活到投完票、開完票，並呼籲外界「林北癌症末期都要投票，大家投起來」，影片一出，引發大批網友迴響，紛紛表示感動。

不過，今天上午有一名自稱該男子親戚的網友在PTT留言，指出該男子今天上午來不及投票就昏迷，網友狂推文留言「一路好走」、「可惜只差幾小時」。

日前替癌末男子上傳影片的友人今天下午1時也在臉書發文指出，「勇士今天早上已經先行從人間登出，他的家人與他一樣勇敢的在面對每個生命中很脆弱的時刻」，勇士母親也希望轉告每個愛勇士與關心勇士的人，「他真的真的很努力了唷」，而且堅強勇敢的撐到最後一刻。

癌末男子友人表示，生命之所以堅毅，在於它本身帶給身邊的人們有更多的力量往前，不因生命消逝而遠離，「勇士留下的隻字片語都是他愛著我們的印記，這是帶給這社會與世界的溫暖與最後的叮嚀」，並強調愛不會改變，接下來就交給我們了。1090111