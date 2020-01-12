澎湖迎風嬉遊趣壓軸 品嚐魚灶傳統好滋味

澎湖縣政府推出「蒙面迎風嬉遊趣」主題旅遊活動，來自各地的遊客12日品嚐傳統魚灶烹煮絲瓜小卷麵線等道地美食，並體驗海砂炒花生的澎湖獨特好味道。中央社 109年1月12日

（中央社澎湖縣12日電）澎湖縣政府推出「蒙面迎風嬉遊趣」主題旅遊活動，來自各地的遊客今天在品嚐傳統魚灶烹煮絲瓜小卷麵線等道地美食及海砂炒花生後，為澎湖冬季文化旅遊劃下完美句點。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡表示，「蒙面迎風嬉遊趣」自去年11月1日起一直進行至今天，以每週五及週日登場方式辦理，活動以西遊記故事為主，將澎湖吉祥物打造為西遊記故事角色。

活動中，還在南寮經典小鎮規劃8條尋寶路線，讓遊客在尋寶樂趣中，深入體驗了解南寮在地文化及澎湖農村生活特色。

陳美齡指出，今天是「蒙面迎風嬉遊趣」壓軸活動，特別推出「魚灶饕美食」限定活動，除讓遊客體驗早期農業社會蒙面女郎農耕的氛圍外，更可品嚐南寮社區的傳統魚灶美食活動。

她說，「魚灶饕美食」是以在地銀合歡枯枝、牛屎餅、落花生殼作為燃料，在傳統魚灶生火煮食，讓遊客品嚐在地絲瓜小卷麵線、體驗海砂炒花生的澎湖獨特好味道，令遊客都留下難忘的回憶。

澎湖縣旅遊處指出，為期2個多月的「蒙面迎風嬉遊趣」主題旅遊還有尋寶的設計，明天將進行最後的尋寶大獎抽獎。（編輯：戴光育）1090112