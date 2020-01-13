台電出新招 出動無人機巡檢電塔

台電2019年首度導入「無人機」，運用科技巡檢電塔，並搭配自動化監測設備，台電人員可以即時掌握電塔狀態。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真 109年1月13日

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）台灣有將近2萬座電塔，巡檢電塔得花費大量人力及時間，為免發生如2017年和平電廠電塔倒塌，造成大停電等意外，台電從去年開始以無人機巡檢電塔，搭配自動化監測設備，即時掌握電塔狀態。

電塔是串起全國電網的核心關鍵，目前全台有將近2萬座電塔，搭起超過1萬3000公里的輸電線路，但若電塔發生事故或故障，民眾用電將受影響，如2017年7月30日尼莎颱風造成花蓮和平電廠的電塔倒塌，全台累積停電戶數高達58萬戶，限電危機一觸即發。

台電今天發布新聞稿指出，過去電塔巡檢只能仰賴人力，台電去年首度導入無人機協助電塔智慧巡檢，搭配自動化監測設備，全面掌握電塔即時狀態。

台電說明，輸電線路連接處有螺絲及壓接點，若螺絲鬆動就會造成阻抗會變大、容易發熱，當溫度過高恐致線路斷裂，甚至影響供電。

以往是台電人員手持紅外線影像儀設備走到輸電線下測溫，再將記錄帶回辦公室判讀。不過，台電說，現在只要用無人機搭載小型紅外線影像儀測溫即可，不僅免派出人力，也省下往返時間，且無人機也可取得較好的測量角度。

台電目前已將無人機運用在河口、湖中間等交通不易到達的地區，當線路臨時發生問題，無人機可協助即時確認，安全且快速拿到第一手資料，也縮短掌握設備現況的時間。

此外，許多電塔座落山區，常因信號太弱影響監測資料傳輸，台電現正嘗試在電塔架設兼具地線功能與通信傳輸的複合光纖架空地線（OPGW），加上無線通訊，可讓資料傳輸比4G更穩。（編輯：林孟汝）1090113