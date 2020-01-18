中國監測疑有漏網之魚 武漢肺炎疫情有擴大風險

外界擔憂中國武漢持續向國際輸出疑似新型冠狀病毒肺炎病例，衛疾管署副署長莊人祥18日表示，武漢機場15日起有出境發燒篩檢管制，有助偵測，但可能有漏網之魚，只能暫時減緩他國負擔，民眾仍應保持警覺。中央社記者陳偉婷攝 109年1月18日

（中央社記者陳偉婷台北18日電）疾管署副署長莊人祥今天說，中國武漢肺炎不排除持續人傳人，有擴大風險。中國疫情監測有漏網之魚，武漢機場目前有發燒篩檢，可暫時減緩病例向國際輸出，但民眾仍應保持警覺。

疾病管制署在18日接獲中國疾控中心通知，中國新增4例新型冠狀病毒感染肺炎病例，個案都是男性，發病日介於1月5日至8日，感染源目前不明，且此4例為新發個案，也不在早先疫情的密切接觸者之中，顯示疫情監測有缺陷。

武漢肺炎疫情的最新統計，個案累計45例，2例死亡，治療中重症5例，15例出院。密切接觸者累計763例，追蹤中98人，其中尚未發現相關病例。

有外電報導，中國武漢肺炎疫情的確診人數，可能比官方對外公布的多。倫敦帝國學院（Imperial College London）全球傳染病分析醫學研究會中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）的科學家刊出的一份報告指出，在武漢受到影響的人數可能超過千人。

有報導也指出，研究團隊成員佛格森（Neil Ferguson）向國外媒體表示，民眾應該比目前還要認真地考慮，人與人大量傳染的可能性；且與動物的暴露接觸「不太可能」是主要的感染源。

莊人祥表示，此英國研究單位具權威地位，專家的說法可能有一定的可信度，對外界傳達重要的資訊，研究中也有很多假說，據此模擬出潛在的感染者有1700餘人。但假說還有待後續證據驗證。

外界擔憂中國武漢持續向國際輸出疑似病例，莊人祥說，武漢機場從15日開始有出境發燒篩檢管制，有助偵測疑似病例，但可能有漏網之魚，只能暫時減緩其他國家的負擔。

此外，台灣血液基金會17日也發布訊息，因應中國武漢發生嚴重特殊傳染性肺炎疫情，疾管署已提升武漢地區旅遊疫情建議至第二級警示。考量用血安全，即日起，凡近期曾到訪武漢地區的捐血人，需在離開武漢地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。（編輯：葉俐緯）1090118