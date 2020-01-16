武漢肺炎頻現海外 中國透明度遭質疑

（中央社台北16日電）去年12月底爆發於中國武漢的2019新型冠狀病毒肺炎，已在日本、泰國出現確診病例，在香港、越南出現懷疑個案，但在14億人口的中國大陸，卻沒有傳出其他省市疫情，引發部分民眾質疑。

中國湖北省武漢市去年12月底發現「不明原因肺炎」，病例與當地華南海鮮市場有關，相關文件在網路上流傳後引起民心不安。中國國家衛生健康委員會介入後，武漢衛健委開始在官網上通報疫情。

世界衛生組織13日將此病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV），和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒不同但同為冠狀病毒。目前為止，武漢出現41宗確診病例，其中已有1例已在9日死亡。

然而，除了武漢衛健委通報相關疫情，其他省分、甚至同為湖北省的其他地區都沒有傳出疫情，倒是境外紛紛傳出確診或疑似病例。

14日，泰國證實出現首宗武漢肺炎病例，病患就是來自中國武漢的女性，她8日在泰國機場入境時被篩檢出異常並隔離。16日，越南峴港國際機場也發現2個武漢肺炎疑似病例，這2人都來自武漢，目前正在隔離檢驗。

16日，日本證實出現第一起武漢肺炎病毒的病例，這名居住在日本的中國籍男性患者到過中國武漢。日本已成立危機處理中心「資訊聯絡室」加強警戒。

其他近期曾經到過武漢或出現疑似相關肺炎症狀，但檢測後與武漢肺炎病毒無關的，包括南韓1例、香港71例、台灣3例。

武漢是中國中部第一大城，人口約1000萬人。武漢天河國際機場在去年11月流量突破300萬人次，再加上與全國聯繫的高鐵，繁忙的交通會增加傳染病傳播的風險。

中國社群平台微博上，有一些網友質疑，「全國其他地方人民都沒事，武漢不明肺炎就只會『青睞』香港人？」、「難道武漢人只去香港沒到內地其他地方？」，認為目前中國公開的疫情「不太符合邏輯」。

根據武漢衛健委官網，3日以來，當地就沒有新增的2019新型冠狀病毒肺炎病例。官方的通報指出，患者主要是武漢市華南海鮮批發市場經營、採購人員，而這個市場已在1日關閉休市。

世界衛生組織14日表示，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒發生「有限度」人傳人情況，主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延。（編輯：張淑伶/賴言曦）1090116