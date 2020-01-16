更多編輯台推薦新聞：
美中首階段貿易協議 7大要點一覽

美中首階段貿易協議 7大要點一覽

美媒評比最棒國家 瑞士奪冠亞洲日本居首
國際

美媒評比最棒國家 瑞士奪冠亞洲日本居首

對抗網軍假消息 前北約官員稱台灣是好例子
國際

對抗網軍假消息 前北約官員稱台灣是好例子

捷克議員：台灣能見度顯著提升 兩國關係將深化
國際

捷克議員：台灣能見度顯著提升 兩國關係將深化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
50多名foodpanda外送員中市府前抗議 控公司毀約降薪
首頁 / 國際
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
2019新型冠狀病毒疫情延燒
新聞專題
2019新型冠狀病毒疫情延燒3/27

武漢肺炎 越南峴港機場發現2起疑似病例

最新更新：2020/01/16 11:48

（中央社河內16日專電）越南衛生部表示，傳染疾病監控系統14日在中部峴港國際機場首度發現2個「武漢肺炎」疑似病例，2人來自中國武漢市，患者已隔離觀察治療並採樣送檢。

越南「青年報」新聞網站15日報導，上述2名旅客從中國武漢市出發，14日在峴港國際機場（Da Nang）入境越南時，經體溫檢測發現他們有發燒等症狀，醫療人員立即進行隔離觀察與治療，採樣送檢，並列出曾與這2人接觸的人員名單。

報導指出，越南衛生部接獲通報後成立了工作小組前往峴港市配合加強防疫工作。

峴港市疾病監控中心主任孫室盛（Ton That Thanh）15日表示，上述2名疑似患者中，孩童病患經診斷判定是因飛機上溫度變化引起體溫升高，已停止觀察。另一名疑似病患為成人，峴港市醫院檢驗結果顯示這個人沒有肺部相關疾病，不過仍需等待其他醫療機構檢驗結果出爐，才能依照程序解除隔離。

中國湖北省武漢市上月底爆發不明肺炎，引起各國關注。病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。

截止12日，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍維持在41例，已出院6例，在治重症7例，死亡1例，其中1起為夫妻檔雙雙感染。

世界衛生組織14日表示，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒發生「有限度」人傳人情況，主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延。（編輯：廖漢原）1090116

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報