防範武漢肺炎疫情 桃機春節加強邊境管制

（中央社記者邱俊欽、陳偉婷桃園機場20日電）中國武漢肺炎疫情擴大，台灣2個疑似病例正在檢驗中，目前武漢直飛桃園機場班機一週約5架次，旅客約為千人上下，國境各單位春節不敢鬆懈，並進行登機檢疫。

衛生福利部疾病管制署今天在官網發布訊息指出，疾管署接獲中國大陸疾控中心通知，武漢市於1月18至19日共新確診136例新型冠狀病毒感染之肺炎個案，分別為男性66例、女性70例，年齡介於25至89歲，最晚發病為1月18日。

根據中國大陸疾控中心資料，目前武漢市的個案累計198例，3例死亡，治療中重症35例、危重症9例，25例出院，密切接觸者累計817例中並無新增病例，持續追蹤90人。

疾管署指出，從去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，已執行34航班，共檢疫3906名旅客及機組員。

國內檢驗中的兩起疑似「嚴重特殊傳染性肺炎」通報病例，其中1例檢驗為A型H3N2流感，兩次新型冠狀病毒檢驗皆陰性；另1例1歲男童，無禽畜接觸史及武漢華南海鮮市場活動史，正在隔離觀察治療中，第一次採檢流感陰性、新冠狀病毒陰性，待明天第二次採檢檢驗。

位於桃園國際機場的疾管署北區管制中心人員在接受中央社記者訪問時表示，因應大陸武漢肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，並針對國際及小三通港埠的入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估，另外也對武漢市抵台的直飛班機旅客，持續進行登機檢疫。

北區管制中心表示，從武漢抵台的航班一週約有5班，包括中華航空、南方航空、東方航空等，並以共用航班搭載旅客，每架次航班約搭載150到200多人，疾管人員在搭機抵台後，會登機進行檢疫措施，包括測量體溫、詢問旅客旅遊史等紀錄。

疾病管制署表示，寒假及農曆春節期間，民眾出國旅遊、返鄉探親等兩岸間交通運輸及流動人次更加密集，也呼籲自武漢及其鄰近區域返國入境有發燒、咳嗽等身體不適，無論是否服退燒藥、止咳藥，都應主動向機場及港口檢疫人員報到。（編輯：陳清芳）1090120

中國武漢肺炎疫情持續擴大，目前武漢直飛桃園機場班機一週約5架次，旅客約為千人上下，國境各單位春節不敢鬆懈，並進行登機檢疫。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月20日