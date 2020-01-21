台灣現無武漢肺炎確診個案 疾管署籲別傳假訊息

（中央社記者陳偉婷台北21日電）中國武漢肺炎疫情引起關注，還傳出新竹馬偕醫院在急診門口貼出「急診已有疑似案例」；中央流行疫情指揮中心今天指出，台灣目前沒有確診個案，民眾對未經證實資訊切勿散播。

有網路爆料指出，新竹馬偕醫院醫護人員在急診門口張貼公告，指出竹馬有武漢肺炎疑似個案，請大家出入急診務必配戴口罩。消息一出，引發各界關注。也有民眾瘋傳Line訊息，宣稱武漢肺炎已經進到台灣。

中央流行疫情指揮中心發言人、疾管署副署長莊人祥上午表示，台灣現在沒有確診的武漢肺炎病例，每天都有疑似的病例通報，先前幾例也排除了，如果有確診會立即公布。

疾管署已將「嚴重特殊傳染性肺炎」列入第五類法定傳染病，各醫療院所若發現符合通報定義，即可通報，指揮中心對於各醫療院所通報的疑似個案進行檢驗，檢驗結果會第一時間公布。

指揮中心提醒各醫療院所，在中央流行疫情指揮中心成立期間，發表流行疫情或防治措施的相關訊息，將由指揮中心統一對外公布。

莊人祥呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，以免挨罰。（編輯：卞金峰）1090121