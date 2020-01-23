防武漢肺炎擴散 高雄機場醫院防疫繃緊神經

因應中國武漢肺炎疫情，高雄機場23日晚間7時15分飛往武漢的班機取消，機場內旅客也多戴起口罩，避免因近距離接觸而有傳染風險。中央社記者王淑芬攝 109年1月23日

（中央社記者王淑芬高雄23日電）武漢肺炎在中國疫情擴大，衛福部將防疫等級提升為二級，今天原訂從高雄飛往武漢的班機取消，高醫附設中和醫院為免發燒病人成為漏網之魚，今天在急診處加裝紅外線體溫儀偵測。

中國武漢出現的「2019 新型冠狀病毒」，疫情在中國擴大，為防春節台商返台帶進社區，中央流行疫情指揮中心防疫升為二級，高雄機場原訂晚上7時15分飛往武漢的班機也取消，候機要飛往中國無錫、上海或東南亞國家的旅客，在高雄機場內也多戴起口罩，避免因近距離接觸而有傳染風險。

空港旅客戴口罩自我保護防疫之外，高醫附設中和紀念醫院繼22日做防疫演練，今天在急診處加裝紅外線體溫偵測儀，避免有發燒病人成了漏網之魚。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒召開防疫會議，指示補實口罩、全身防護衣及一般隔離衣等醫療物資，並要求今天起全院員工配戴口罩、量體溫及在職教育，提高防疫知識及能力，也勸導病人及家屬戴口罩，以保護自身安全。（編輯：屈享平）1090123

為防範中國武漢肺炎，高雄醫學大學附設中和醫院23日在急診處加裝紅外線體溫偵測儀，避免有發燒病人成漏網之魚。（高醫提供）中央社記者王淑芬傳真 109年1月23日