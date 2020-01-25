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花575元買食品中千萬 全聯中和開出特別獎

最新更新：2020/01/25 17:51

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）2019年11、12月期統一發票今天開獎，全聯福利中心表示，本期開出1張千萬特別獎（1000萬元），幸運得主花了新台幣575元買鮭魚、菠菜等就中大獎，消費地點是新北市中和安邦店。

2019年11、12月統一發票特別獎（1000萬元）獎號為59647042，特獎（200萬元）獎號01260528，頭獎（20萬元）3組分別為01616970、69921388及53451508，本期增開3組6獎（200元）獎號則為710、585及633。中獎民眾自2月6日起可開始領獎，領獎期限至明年5月5日止。

部分超商及量販店業者會在開獎當天率先公佈，是否有消費者在店內消費中大獎；今天截至目前，僅全聯公佈中獎情形。

全聯表示，本期統一發票共開出1張特別獎（1000萬元）及1張特獎（200萬元），其中開出特別獎的門市為新北市中和安邦店，中獎幸運兒花了575元購買鮭魚、味精、青花菜、菠菜等商品。至於特獎中獎發票，則由新北市深坑平埔店開出，幸運得主只花了42元購買礦泉水，就受到財神爺眷顧。（編輯：鄭雪文）1090125

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