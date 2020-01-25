大樂透頭獎大年初一台東開出 1人獨得2.43億

新春加碼，大樂透從小年夜起連11天開獎，25日開出春節期間首個頭獎，獎金新台幣2.43億元1人獨得。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）新春加碼，大樂透從小年夜起連11天開獎，今晚開出春節期間首個頭獎，獎金新台幣2.43億元1人獨得，由台東市「鑫富發彩券行」開出，26日初二晚間頭獎將持續加開，獎金保證1億元。

2020金鼠年，台彩農曆春節電腦型彩券加碼金達8億元，其中重頭戲大樂透從1月23日至2月2日連續11天開獎，天數創史上最長。小年夜及除夕，大樂透頭獎均摃龜，加上先前未開出的期數，已連4期摃龜；今天進入連續加碼的第3天，終於開出頭獎，終結連4摃。

台灣彩券公司表示，今晚中獎的幸運兒僅有1位，單注獨得獎金2.43億元；開出頭獎商店位於台東縣台東市中興路4段666號的「鑫富發彩券行」；這是今年開出的第2個大樂透頭獎，前一次為1月14日開出的2.47億元。

台彩說，這是2014年第四屆公益彩券發行以來台東縣開出的第二個億元頭獎，前一次為2018年2月2日的1.02億元大樂透頭獎，幸運一注獨得，但直至兌獎截止日仍無人出面兌領，獎金全數回歸國庫；台彩特別呼籲，台東市鄉親記得在兌獎截止日前兌領獎金，不要再與大獎擦身而過。

台彩說，26日初二大樂透頭獎也將持續加開，頭獎獎金保證1億元。

根據台彩官網資訊，今晚第109009期大樂透頭獎獎號為05、13、16、31、41、45，特別號09。（編輯：鄭雪文）1090125

春節大紅包 大年初一31人獨得百萬

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）大樂透「春節大紅包」百萬加碼活動邁入第3天，台彩表示，今晚共開出37組，其中多達31組1注獨得獎金新台幣100萬元；扣掉先前已開出組數，還有269組中獎機會。

2020金鼠年，台彩農曆春節電腦型彩券加碼金達8億元，其中重頭戲大樂透除了從小年夜起連11天開獎外，從1月23日小年夜至1月27日初三，還會另外增開9個「春節大紅包」獎號；對中其中6個號碼就算中獎，共有360組中獎機會，每組獎金100萬元，若有多注中獎則視中獎注數均分獎金。

台灣彩券公司表示，今晚「春節大紅包」百萬加碼獎獎號為05、11、12、16、19、27、39、40及43；共開出37組，其中31組為1注獨得100萬元獎金，4組為2注均分，每注可得50萬元，另外有1組為3注均分，1組為4注均分；今晚合計共有46位幸運兒中獎。

台彩統計，從小年夜、除夕至今天初一晚上，合計已開出組「春節大紅包」百萬加碼獎，剩下269組中獎機會，初二晚間將持續加開。若到1月27日晚間，360組「春節大紅包」尚未全數送出，會持續加開至全部送完或2月7日活動結束為止。（編輯：鄭雪文）1090125