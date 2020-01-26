大樂透頭獎摃龜 初二27人獨得百萬大紅包

（中央社記者劉姵呈台北26日電）大樂透第109010期今晚開獎，中獎號碼為3、29、28、35、41、47，特別號48。不過頭獎、貳獎均未開出，下期（27日）預估銷售3億元，頭獎累積金額上看新台幣1.2億元。

大樂透春節大紅包，本期開出31組，總中獎注數為35注，其中27組為單注中獎，4組為2注均分。共送出3100萬元加碼獎金，總計35名幸運兒中獎，其中獨得100萬元獎金者有27位，另外8名中獎人則各得50萬元獎金。

台灣彩券公司表示，本期春節大紅包中獎彩券的投注站共35家，其中，位於台中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」在104、106、107、108年都曾開出春節大紅包獎項，今年春節前1月14日才剛開出大樂透頭獎2.47億元，也是金豬年最後一個億元頭獎，金鼠年又開出百萬春節大紅包，可說是好運連連。

另外，台彩指出，台北市萬華區的「錢來來彩券投注站」今晚開出第四屆以來第4個春節大紅包獎項；桃園市中壢區的「福得彩券行」去年曾開出2次春節大紅包，今晚再度開出百萬大獎，相當地幸運。

春節大紅包本期中獎號碼為14、29、46、37、20、18、45、8、23。

台彩表示，大樂透春節大紅包自1月23日小年夜起至今天晚上，累計已經開出122組，共送出1.22億元的加碼獎金，其中有106人獨得百萬獎金；今年春節加碼總計要送出360組100萬元的春節大紅包，目前還有238組100萬元待送出，還沒得獎的民眾也別氣餒。

台彩說，27日初三大樂透將繼續加開春節大紅包獎號，只要9個號碼對中6個就可得100萬元獎項；此外，大樂透頭獎上看1.2億元、威力彩頭獎上看3.4億元。（編輯：鄭雪文）1090126