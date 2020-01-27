不畏逆境 單親媽媽投入亮晶晶清潔勞務自立

農曆春節前的年終階段是家戶大掃除高峰，單親媽媽「阿惠」（化名）投入亮晶晶清潔勞務，細心與專業的打掃嬴得客戶讚賞，也期盼迎來脫貧自立。（南高雄家扶中心提供）中央社記者陳朝福傳真 109年1月27日

（中央社記者陳朝福高雄27日電）農曆春節前的年終階段，是家戶大掃除的高峰，也是居家清潔服務工作量遽增時段，單親媽媽「阿惠」投入亮晶晶清潔勞務，細心與專業的打掃嬴得客戶讚賞，也盼迎來脫貧自立。

離婚後的「阿惠」（化名）獨力帶著3個孩子在外生活，當時最小的孩子才3歲，生活經濟雖然辛苦，但她堅強以對，不生怨懟，自立自強找尋帶孩子堅強生活下去的出路。

個性樂觀又堅毅的「阿惠」相信「還好老天有給自己賺錢的能力，只要努力、節儉點，生活還是可以過得下去。」最辛苦的時期，她還曾同時兼任過3份工作，堅強努力要撐起這個家。

「阿惠」雖然曾學過美容技藝，但當時的市場不佳，單憑這個技能無法維持生計，且為了讓孩子有更好的生活，她除了到處打零工，還曾一度身兼3份工作，全力打拚。

由於逐漸長大的孩子各項花費開銷需求愈來愈大，而收入始終無法平衡家庭的支出，為了讓孩子能夠溫飽，「阿惠」接受南高雄家扶中心的經濟扶助，並參加中心舉辦的家長培力方案，重新學習新的技能，增加新的工作機會，期盼幫助這個家能自立脫貧。

南高雄家扶中心舉辦的家長培力方案，是為弱勢單親和隔代教養的受助家庭家長辦理家事管理班及亮晶晶清潔打掃服務訓練，「阿惠」順利結業，並獲贈清潔工作所需的「兩把刷子」，象徵學員經過一整年的學習，獲得令人讚許的專業能力，並鼓勵投入家事管理和家庭清潔工作，賺取家庭收入改善生活，邁向經濟自立之路。

「阿惠」接受亮晶晶清潔打掃服務訓練期間，在實際接案和接觸家事清潔服務後，發現新式的建材需要用的清潔用品、清潔方式與時間等，都有差異。因此，除了上網蒐集訊息，並在家測試不同的清潔技巧與用品，以在工作時能因應現場狀況調整使用器材。

具實驗精神的「阿惠」抱持著花時間用心做，就會做出專業的態度面對每個工作機會，讓被服務過的客戶都被她的細心與專業打掃感到十分滿意。

南高雄家扶中心主委梁雅各指出，發現弱勢家庭的家長常因子女照顧、接送、照料生病親人及本身技能等，影響可就業時間和工作機會，家扶為改善這樣的狀況推動家長培力方案，透過方案課程養成及訓練，讓家長擁有清潔打掃、家事管理等技能，結訓後能以彈性工時的方式兼顧照顧子女，以有機會憑藉自己的力量工作養家。

除了原本就有的世界最偉大職業「媽媽」身分，「阿惠」投入亮晶晶清潔勞務自立，為孩子撐起一片天，努力不懈為自己、孩子、家庭重新學習，期盼各界提供家務清潔服務的機會，帶領孩子展開「亮晶晶」的新人生。（編輯：孫承武）1090127