武漢肺炎防疫 中市民眾進校園補習班醫院戴口罩

（中央社記者趙麗妍台中29日電）因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫，台中市教育局今天要求市內各級學校、補習班加強防疫，教職員、家長、訪客等應戴口罩到校，校園每週進行消毒，多家醫院也採訪量體溫、戴口罩或限制訪客等措施。

為因應武漢肺炎防疫工作，明天是開工日，學校雖未開學，台中市教育局今天宣布，已要求教職員、家長、訪客等進入校園與補習班，務必戴口罩；校園即日起每週末進行消毒工作，開工日各校立即設置警示牌，宣導多洗手、戴口罩等。

為加強防疫工作，教育局指出，各校應在開學前準備好防疫物資，如額溫槍、消毒、洗手用品、口罩等。開學後全面清查，針對來自疫區的國際師生或是自疫區旅遊返國的教職員、學生造冊列管，建立健康監測機制，如有疑似症狀立刻就醫。

防疫期間，教育局提醒，各校應避免大型集會活動，例如開學典禮等，若遇必須辦理的情形，應安排在通風良好的環境，減少在密閉的室內空間進行，相關宣導方案可用書面或其他方式通知。

有學校反映，為防堵疫情擴散，將暫停校園開放，教育局表示，尊重校方作法，明日將召開防疫會議討論後決議。

台中市多家醫療院所啟動防疫警戒措施，衛福部豐原醫院、台中榮民總醫院、中山醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、童綜合醫院、台中慈濟醫院、光田綜合醫院等，要戴口罩、量體溫才能進入醫院。

台中榮總限制訪客2人、陪病1人，探病僅15分鐘，12歲以下兒童不宜進入醫院。

台中市環保局也巡查KTV、健身房等民眾常聚會的場所，請業者強化室內通風效果，提高消毒經常性使用器具的頻率，設置自動消毒噴灑器，落實體溫初篩工作。（編輯：陳清芳）1090129