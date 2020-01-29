武漢返台趴趴走 宜蘭衛生局要求居家隔離

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣29日電）網友發文指一對年輕台商夫妻從武漢返回宜蘭，不僅未自主隔離還到處跑不戴口罩，引起網友撻伐。衛生局今天晚間表示，這對夫妻目前健康狀況良好，已要求居家檢疫至2月3日。

羅姓網友在臉書（Facebook）社團「爆料公社公開版」指出，中國大陸武漢封城前，從武漢搭機回台（回宜蘭）的年輕王姓台商和妻子，雖然沒有症狀，但是居然沒有自主隔離14天，到處「趴趴走」也不戴口罩。

羅姓網友說，與這對夫妻無冤無仇，原本想請衛生福利部疾病管制署追蹤聯繫，但打去疾管署通報，疾管署說，他們有發手冊，只能柔性勸導也會持續追蹤，但是無法強制隔離，或強制從疫區回來的人一直戴口罩，14天後再追蹤，那他們回來到追蹤之間的14天呢？

中國大陸武漢肺炎疫情延燒，台灣繃緊神經，她說，實在無法忍受防疫的任何一點漏洞，所以才發爆料，希望藉由大眾的力量，讓這樣的人自主隔離防護，維護大家的安全。

宜蘭縣衛生局表示，接到相關通報後立刻與警察局密切合作，下午前往王姓夫妻居住地訪視，經疫調後，王姓夫妻20日從中國大陸武漢回國，目前健康狀況皆良好。

衛生局指出，因依中央流行疫情指揮中心公告規定，具湖北省旅遊史且無症狀返台者，是自26日開始要求自我檢疫隔離，因此王姓夫妻並未列於關懷名單中。

衛生局表示，已當場要求王姓夫妻自即日起需留在家中，進行居家檢疫至2月3日，期間如有不適症狀需立即通報衛生局，如違反居家檢疫規定逕自外出或搭乘大眾運輸工具者，將依「傳染病防治法」規定，處新台幣1萬至15萬元罰鍰。王姓夫妻也立即表示會遵守，衛生局將持續關懷，保護宜蘭縣民安全。（編輯：陳清芳）1090129