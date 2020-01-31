兒童口罩缺貨家長慌 2月1日全台釋出10萬片

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心表示，31日起政府全數徵用國內口罩工廠的生產一般醫用口罩及外科手術口罩。圖為台北市一家超商貼出口罩售完公告。中央社記者徐肇昌攝 109年1月31日

（中央社記者張茗喧台北31日電）幼兒園開學在即，許多父母正愁買不到兒童口罩。中央疫情指揮中心今晚宣布明天釋出10萬片兒童口罩，但也呼籲沒到必要時期不用人人都戴，免得真的需要時沒得用。

武漢肺炎延燒，全台口罩大缺貨，政府雖宣布每天徵用全台400萬片口罩進行統一調度和配送，但仍未解決兒童口罩缺貨的燃眉之急。

經濟部工業局副局長楊志清今天下午在記者會中表示，根據經濟部統計，全台口罩業者產能全開，一天約可生產400萬片口罩，兒童口罩目前業者在產能的調配約1成，後續會搭配教育部提供的數據，做兒童口罩數量的調配生產。

指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今天晚間緊急召開記者會，除宣布國內出現第10例新型冠狀病毒肺炎病例，也宣布明天全台將釋出10萬個兒童口罩，未來將視需求增加產線產能，目前鋪貨據點預計和成人口罩一樣，若有更動會由經濟部說明。

陳時中表示，為了因應口罩問題，指揮中心今天也召開防疫應變協調會議，會中專家建議一般學生無須戴口罩，並建議地方政府加強宣導使用口罩的3大時機，讓口罩資源發揮最大效用。

配戴時間包括看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩。

陳時中說，針對第一線防疫人員、法令規定必須戴口罩者，指揮中心會提供足夠口罩，建立防線；民用方面將由經濟部分送至超商、藥妝店、藥局，會根據各縣市人口比例數來分配數量。

他並重申，口罩是防疫物資，沒到必要時期不用人人都戴，免得真的需要時反而可能出現物資短缺。（編輯：李錫璋）1090131