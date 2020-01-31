英國確診2例武漢肺炎 專家：傳播機率低

（中央社記者戴雅真倫敦31日專電）英國今天出現2起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，專家表示，由於這2起案例被發現的時機很早，進一步傳播的機率相當低，呼籲民眾毋須恐慌。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）在政府官網發布聲明：「我們證實英格蘭出現2名新型冠狀病毒確診病例，他們是同一家族成員。兩名確診患者目前正接受國家醫療保健服務（NHS）專業治療。我們運用經過測試的感染控制程序，以避免疫情進一步擴散。」

他並表示，NHS準備周全，且善於管控疫情，目前正迅速找出任何與患者接觸過的人士，防止疫情進一步擴散。

英國政府並沒有公布2名確診病例的年齡、國籍，以及何時入境英國，不過英國廣播公司（BBC）報導，據知2人原先是入住約克郡（Yorkshire）的一家旅館，連夜被送往紐卡索（Newcastle）的專科中心接受治療。

惠提表示，紐卡索的設施專精於治療傳染疾病，且根據目前訊息，2名病患「康復的機率很高」。

瑞丁大學（University of Reading）病毒學教授瓊斯（Ian Jones）表示，由於病例被發現的時間很早，進一步傳播的可能性很低。

病毒學專家也指出，他們並不意外英國出現確診病例，但也毋須恐慌。

愛丁堡大學教授施瑞德哈（Devi Sridhar）表示：「這仍舊主要是中國的緊急事件，因為99%病例都在中國，所有死亡案例也都在中國。」

目前2019新型冠狀病毒的死亡率約在2%，比起SARS的10%以及伊波拉病毒的70%死亡率仍相對偏低。若醫院出現越來越多死亡案例，死亡率可能進一步升高，但若出現更多症狀輕微的確診病例，則會讓死亡率降低。

與此同時，英國派往武漢撤僑的班機已經於當地時間下午1時30分降落。

「地鐵報」（Metro）報導，83名英國籍公民以及27名外籍人士搭乘的班機降落於布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton），接下來將前往麥西塞德（Merseyside）的阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）隔離2週。（編輯：周永捷）1090131