高雄鳳雄營區擬設防疫收容中心 居民反對

高雄市政府研擬於武漢肺炎疫情大爆發時，於位在燕巢區鳳雄里的鳳雄營區（圖）設大型收容中心，當地里民董文生指出，1日陸續有里民表達反對，盼市府不要未經里民同意就擅做決定。中央社記者程啟峰高雄攝 109年2月1日

（中央社記者程啟峰高雄1日電）高市府擬於武漢肺炎疫情若大爆發時在鳳雄營區設大型收容中心，當地民眾今天認為會增加社區感染風險，市府則說，還在規劃中，屆時會循SARS前例依防疫SOP進行管制，請居民放心。

高市府昨天發布新聞指出，擬於武漢肺炎疫情如果大規模爆發時，請國防部協助，結合市府衛生局與兵役處同步規劃位在燕巢區的鳳雄營區作為密切接觸者無適當住所時的暫住隔離場所。

消息傳來，在燕巢區鳳旗路販賣石頭餅的吳小姐告訴中央社記者，如果有武漢肺炎患者集中收治在附近營區，人員進出會增加社區感染風險，她持反對立場，必要時會站出來抗議。

鳳雄營區位在燕巢區鳳雄里，當地里民董文生指出，今天陸續有里民表達反對鳳雄營區做武漢肺炎收治中心，期盼市府不要未經里民同意就擅做決定，3日將會向市府反映當地居民的心聲及立場。

董文生進一步指出，既然醫院有好的醫治設施，沒有理由再將患者拉進營區，當地社區與營區僅一牆之隔，徒增防治風險。營區除了鄰近社區，營區南邊還有鳳雄國小，就地理及環境而言都不適合。

面對里民的憂心，燕巢區長陳振坤表示，會向民政局通報。民政局長曹桓榮則表示，因應目前疫情全市各醫院的負壓病床還夠用，鳳雄營區收容中心只是市府初步規劃構想尚未施做，如果疫情有擴大才會尋求國防部協助。鳳雄營區目前仍是軍方的教召營區。

高市府警察局岡山分局鳳雄派出所距鳳雄營區僅約200公尺，鳳雄派出所表示，營區附近生活機能還算不錯，營外商家及住家雖多，但因地處較偏僻，人口不是太多，屆時如果收容中心設立，警方也會配合管控營區相關人員進出。

另外，民進黨高雄市議員林智鴻認為，現階段面對自主管理的病患該用更科技的視訊問診，透過視訊讓醫病間達到有效評估及溝通，這樣能消除自主隔離的無奈感，也能保障未被接觸的市民與診療的醫護人員，他並質疑市府規劃軍方營區集中收治所做法，形同直接預告疫情將大爆發，製造恐慌。

高市衛生局簡任技潘炤穎對此表示，市府面對武漢肺炎疫情抱持「料敵從寬，以最壞的狀況，做好的準備」態度，依中央防疫SOP展開各項防疫作為，鳳雄營區收容中心的規劃也是如此，況且還有SARS防疫收容中心人員管制前例可循，目前營區也還在規劃中，請居民不用恐慌。

潘炤穎又說，科技視訊問診是可行的，目前衛生局也運用手機網路視訊等科技協助監控掌握居家隔離者行蹤，尚未發現有人違規。（編輯：陳俊碩）1090201