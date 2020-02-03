台灣1月口罩進口年減逾一成 9成3仰賴中國

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）財政部統計，台灣1月口罩進口數量大於出口，淨進口達1084萬片，且進口9成3仰賴中國；1月份受中國當地口罩需求升溫影響，自中國進口數量年減631萬片，直接影響整體口罩進口數量年減逾一成。

因武漢肺炎疫情擴散，中國1月23日宣布武漢封城，政府旋即宣布從1月24日起，禁止紡織材料製口罩出口1個月，以確保台灣口罩供應足夠，不過目前民眾仍不易取得口罩。

財政部關務署今天更新最新台灣口罩進出口統計，在N95以外的一般口罩部分，1月份口罩進口4650萬片，出口口罩3566萬片，其中326萬片為外貨復出口，並未進入國內使用；台灣雖有生產口罩，但進口量仍高於出口，1月份進口減出口，整體淨進口口罩為1084萬片。

一般口罩進口又高度仰賴中國，總進口4650萬片，其中有4336萬片由中國進口，占比高達93.3%。也因此，1月份受中國當地口罩需求升溫，減少出口影響，台灣自中國進口口罩數量比去年同期大減631萬片，雖然自其他國家進口有增加，但仍難抵消中國方面影響，1月整體進口數量年減11.6%。

統計顯示，在N95口罩方面，1月進口47萬片，出口171萬片，出口數量大於進口；第一大N95口罩進口為中國大陸，但占比為36.2%低於一般口罩，其次為美國，占比35.2%，新加坡，占比16%，進口來源較一般口罩多元分散。

值得一提的是，在出口方面，1月不論是N95還是一般口罩出口，主要市場均為香港，N95口罩出口有28.8%銷往香港，一般口罩則多達42.6%出口香港。關務署官員表示，從2019年9月起，對香港口罩出口便明顯增加，推測可能與「反送中」抗爭及當地已有零星肺炎疫情爆發，導致對口罩需求上升等因素有關。

關務署強調，不過，從1月24日起，不論是N95還是一般口罩都已禁止出口，為期1個月，除非有向經濟部國貿局申請專案核准，否則不得出口，範圍包含郵寄及快遞包裹；旅客部分，目前規定最多只能攜帶5盒、也就是250片出境，超帶被查獲，超量部分將遭沒入，情節重大者，海關還可罰錢。（編輯：黃國倫）1090203