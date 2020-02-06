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台北燈節試燈 西區大白貓隨動畫甦醒

最新更新：2020/02/06 21:26
2020台北燈節8日登場，台北市觀傳局6日在台北市西門町商圈試燈，西區主燈「躲貓貓」以酣睡的貓咪為主題，睡眼惺忪的模樣吸引民眾圍觀拍照。中央社記者裴禛攝　109年2月6日
2020台北燈節8日登場，台北市觀傳局6日在台北市西門町商圈試燈，西區主燈「躲貓貓」以酣睡的貓咪為主題，睡眼惺忪的模樣吸引民眾圍觀拍照。中央社記者裴禛攝　109年2月6日

（中央社記者梁珮綺台北6日電）首度採取雙主燈的台北燈節將於8日至16日登場，今天晚間試燈，東區主燈「展風神」率先進行主燈秀，充滿濃濃台式風味；西區主燈「躲貓貓」原本在呼呼大睡，在音樂播放下甦醒。

2020台北燈節採用雙主燈概念，西門町主燈為「躲貓貓」，地點在西門紅樓前，為總高度超過9公尺的穿透是主燈，民眾可從作品下方進入，而動畫展演過程中，肥嘟嘟的「泡泡鼠」抱著心愛的乳酪，在每個閃亮的燈飾中穿梭，最後跳到呼呼大睡的大白貓背上，大白貓也因而張開眼睛。

位於南港區南興公園的東區主燈「展風神」是首座舞台式主燈，作品本身是一個大型的表演舞台，除了孔雀燈、燈管、檳榔攤燈具等充滿濃濃台味的燈具外，還有超過50面的各式招牌。

東西主展演區除了主燈秀，還有樂團藝人、光雕布袋戲、無獨有偶劇團、FOCA福爾摩沙劇團、台北市立交響樂團TSO管樂團、台北市立國樂團、聲樂家簡文秀「聽見幸福」演唱會等演出。

台北市觀傳局長劉奕霆表示，武漢肺炎疫情仍嚴峻，台北燈節規模縮小，也會加強防疫，但因期間人潮眾多，提醒民眾賞燈時記得戴口罩，並注意手部衛生、勤洗手。（編輯：方沛清）1090206

2020台北燈節8日登場，台北市觀傳局6日在台北市西門町商圈試燈，吸引許多民眾駐足欣賞。中央社記者裴禛攝　109年2月6日
2020台北燈節8日登場，台北市觀傳局6日在台北市西門町商圈試燈，吸引許多民眾駐足欣賞。中央社記者裴禛攝　109年2月6日
2020台北燈節8日登場，台北市觀傳局6日在台北市西門町商圈試燈，吸引許多民眾圍觀拍照，搶先欣賞主燈。中央社記者裴禛攝　109年2月6日
2020台北燈節8日登場，台北市觀傳局6日在台北市西門町商圈試燈，吸引許多民眾圍觀拍照，搶先欣賞主燈。中央社記者裴禛攝　109年2月6日
2020台北燈節8日登場，台北市觀傳局6日在台北市西門町商圈試燈，西區主燈「躲貓貓」設計以睡眼惺忪的貓咪與搬著乳酪的老鼠為主題，搭配輕柔的圓舞曲風，展現可愛、俏皮的一面。中央社記者裴禛攝　109年2月6日
2020台北燈節8日登場，台北市觀傳局6日在台北市西門町商圈試燈，西區主燈「躲貓貓」設計以睡眼惺忪的貓咪與搬著乳酪的老鼠為主題，搭配輕柔的圓舞曲風，展現可愛、俏皮的一面。中央社記者裴禛攝　109年2月6日
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