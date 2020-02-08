與公主號旅客到過同樣地點 陳時中：傳染風險低

（中央社記者張茗喧台北8日電）疾管署昨天公布鑽石公主號旅客足跡，引發民眾擔憂。衛福部長陳時中、疾管署署長周志浩今天強調，新型冠狀病毒主要透過飛沫傳染，感染風險很低，若在空曠場所幾乎不可能感染。

國際郵輪「鑽石公主號」至今已有60多人確診新型冠狀病毒肺炎，船上2000多名旅客日前曾到基隆與雙北觀光，由於接觸者難以掌握，中央流行疫情指揮中心昨晚對北北基民眾發出細胞簡訊，公開旅客足跡。

由於鑽石公主號旅客足跡遍及雙北、基隆地區，其中不乏知名景點如台北101、西門町等，消息一出引發民眾恐慌，擔心曾與旅客出入同樣的地點會被感染，也不清楚究竟待多久、出現什麼症狀才需要通報。

指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天在記者會中表示，民眾對此事要謹慎、注意，但不用緊張，因為傳染可能性真的很低，目前防疫單位也已掌握218名特定接觸者進行居家隔離，但因旅客人數多、可能出現不特定接觸者，導致漏網之魚，因此才利用細胞簡訊，呼籲民眾提高警覺，一旦出現發燒、呼吸道症狀務必立即就醫，由專業人員判斷。

指揮中心執行官、疾管署署長周志浩表示，新型冠狀病毒主要透過飛沫傳染，若與感染者距離2公尺、接觸不到15分鐘，或是在外面空曠的場所，要感染「幾乎是不太可能」，若有戴口罩機會更小，民眾不用緊張。

陳時中說，日前首批武漢台商包機返台，他曾到台中檢疫所關心台商及第一線醫護人員，即便接觸到的是從武漢返台的民眾，他也僅戴外科用口罩，盡可能保持1到2公尺距離，降低不必要風險。

由於是非特定接觸者，廣泛發布訊息，對於特定接觸者也掌握到218人，必須居家隔離，有可能有漏網之魚，將盡心盡力做好疫調，呼籲相關接觸者或懷疑接觸者，即便沒有症狀也要通報。

此外，外傳鑽石公主號確診台籍個案將於2月9日出院，指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，目前僅聽說該個案將於2月9日採檢，疾管署也聯繫上當事人的親屬，目前所知並沒有其他需求，出院日期也尚未得到證實。（編輯：葉俐緯）1090208