更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略
生活

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單
娛樂

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／威士特丹號淪海上人球 船上無確診患者日菲泰仍拒停泊
首頁 / 生活

新北五股泰山區15日停水18小時 估8500戶受影響

最新更新：2020/02/11 14:21

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）為了進行更換管線工程，台水表示，新北市泰山區及五股區部分區域將在15日上午8時起至16日凌晨2時停水18小時，約有8500戶受影響，呼籲民眾提前儲水。

台水今天透過新聞稿指出，將在新北市泰山區明志路一段進行900mm管線更生工程，預訂15日上午8時起至16日凌晨2時止，共計18小時停水，影響約為8500戶用水。

停水區域包括新北市泰山區楓樹里、福泰里、山腳里以及黎明里；五股區水碓里、貿商里、福德里。台水表示，請用戶節約用水並預作備用，停水期間請關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久，導致馬達損壞或造成火災。

另外，台水也設置10處臨時供水站，包含泰山區明志路一段8號、明志路一段17號、明志路一段97號（台電變電所前）、明志路一段162號前、明志路一段175巷口，泰山區泰林路二段247號（自來水公司泰山營運所前）、泰林路二段522巷9號（麗池樂章前）。

五股區臨時供水站則是在登林路46巷13弄2-3號、登林路76-5號（貿商新村）以及五股區水碓九路71號（台北我的家）。（編輯：林孟汝）1090211

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報