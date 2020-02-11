新北五股泰山區15日停水18小時 估8500戶受影響

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）為了進行更換管線工程，台水表示，新北市泰山區及五股區部分區域將在15日上午8時起至16日凌晨2時停水18小時，約有8500戶受影響，呼籲民眾提前儲水。

台水今天透過新聞稿指出，將在新北市泰山區明志路一段進行900mm管線更生工程，預訂15日上午8時起至16日凌晨2時止，共計18小時停水，影響約為8500戶用水。

停水區域包括新北市泰山區楓樹里、福泰里、山腳里以及黎明里；五股區水碓里、貿商里、福德里。台水表示，請用戶節約用水並預作備用，停水期間請關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久，導致馬達損壞或造成火災。

另外，台水也設置10處臨時供水站，包含泰山區明志路一段8號、明志路一段17號、明志路一段97號（台電變電所前）、明志路一段162號前、明志路一段175巷口，泰山區泰林路二段247號（自來水公司泰山營運所前）、泰林路二段522巷9號（麗池樂章前）。

五股區臨時供水站則是在登林路46巷13弄2-3號、登林路76-5號（貿商新村）以及五股區水碓九路71號（台北我的家）。（編輯：林孟汝）1090211