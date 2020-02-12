免刷健保卡進醫院 奇美推藥來速窗口

針對2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）防疫工作，奇美醫學中心建置「藥來速」服務，讓持慢箋領藥者不用進入醫院就可領藥，減少進出醫院可能的感染風險。（奇美醫學中心提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年2月12日

（中央社記者楊思瑞台南12日電）奇美醫學中心今天起實施需刷健保卡檢核旅遊史才能進入醫院措施，造成尖峰時間排隊人潮較多，院方除了增加插卡檢核處，並建置「藥來速」專用動線，讓持慢箋領藥者不必進醫院。

奇美醫學中心針對2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）防疫工作，陸續施實各種加強出入管制措施。今天起民眾進入醫院前，都需先刷健保卡，配合健保雲端資料查詢旅遊史，在門診尖峰時間出現排隊時間較長的情況。

院方隨後動員志工加強分流排隊民眾，分3處插卡、共8台刷卡電腦機組加速檢核，縮短民眾排隊等候時間。另外，因部分民眾單純到院領取第2、3次「慢性處方箋藥品」，不需進入醫院門診，建置「藥來速」專用動線和窗口。

奇美醫學中心藥劑部部長蘇慧真表示，長期使用慢性病藥物的民眾，只要提前利用醫院線上預約系統或來電，進行第2次和第3次慢性處方箋預約領藥，就可在指定日期到奇美醫學中心大武街側門入口附近、白宮餐廳前的「預約慢箋領藥處」領藥。

蘇慧真表示，「藥來速」服務將從14日起開始運作，需至少一天前預約，原有的慢性病連續處方箋領藥仍照常運作。目前暫時僅限預約第2、3次慢性病處方箋，盼民眾多利用，減少進出醫院可能的感染風險。（編輯：黃世雅）1090212