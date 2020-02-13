口罩廠商怨沒被徵用也不能賣 經濟部陸續發徵用書

（中央社記者吳欣紜台北13日電）政府為防疫禁止口罩出口並徵用，但有部分廠商抱怨未被徵用也不能賣口罩，經濟部工業局副局長楊志清今天說，將到廠商現場盤點生產情況，若有生產事實將陸續發送徵用書。

中國武漢肺炎疫情延燒，民眾擔憂感染疫情瘋搶口罩、酒精等防疫物資，造成口罩缺貨嚴重。政府日前宣布口罩禁止出口並實施徵用，但卻有部分小廠商因不在被徵用名單上，也不能賣口罩，引發怨言。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，楊志清針對口罩議題做說明，其中針對台南市長黃偉哲呼籲注意口罩原物料缺乏議題部分，楊志清說，經濟部長沈榮津昨天已經與黃偉哲通過電話說明原物料供給狀況。

楊志清說，經濟部是分階段來逐項盤點，分階段是指口罩產能達到400萬片和1000萬片的原物料需要，從口罩親水不織布、熔噴不織布、外層紡黏不織布、鼻梁線和耳掛等每項逐項盤點。

楊志清表示，經濟部也組成協調小組，成員包含經濟部、工業局、原物料廠商和口罩業者等，利用小組掌握大家對原物料需求，舉例來說，當產能達400萬片時，國內需求不織布大概是18萬噸，1000萬片則是需要40萬噸，國內原物料產能每天60萬噸，所以原物料充分供給沒問題。

另外，楊志清也提到，對於口罩出口限制及時間會延長至4月30日，這是為疫情需要不得不的措施，如果疫情緩和，不排除提早解除措施。

至於對於有些相對規模小的業者，楊志清表示，經濟部也會陸續發送口罩徵用書，因為必須要現場盤點業者生產情況及機台，只要有生產事實，就會陸續發送徵用書。

楊志清也提到，口罩60台新產線的遴選分配結果昨天出爐，第一批會在15日上線，針對口罩機，當初有設定遴選條件，廠商必須符合徵用資格，且要有足夠空間場地、滿足3月2日前裝機上線，這是防疫時期的緊急需求，會依照國有財產法和相關規定公告。

楊志清表示，業者如果滿足條件規範，包含每個機台每週可以生產70萬片，且機台總量生產超過500萬片，其中120萬片無償提供，剩下380萬片是以公告價格提供政府，滿足這些條件的話，這些機台未來可以留給業者，沒有滿足條件者機台會由政府處理。

楊志清說，昨天日本政府也針對口罩機台有相關因應措施，大家對口罩供給都是當作重要課題，台灣這樣的做法可以供給國內口罩需求，也可讓業者充分參與，目前業者都對此方式贊同。（編輯：張芷瑄）1090213