台灣今年首例本土傷寒 30餘歲菲律賓男中鏢

（中央社記者陳偉婷台北14日電）疾管署今天公布，台灣確診今年首例本土傷寒病例，為南部30多歲菲律賓男性，感染源還不明，但研判為國內感染。醫師提醒，傷寒為腸胃道傳染病，不生食、飯前便後洗手可預防。

疾病管制署上午發布新聞稿公布國內確診今年首例本土傷寒病例，為南部30多歲菲律賓籍男性，1月21日起發燒、頭痛、血便等症狀，31日曾就醫，因症狀持續，2月6日再次就醫並住院採檢，經檢出傷寒桿菌陽性確診。

目前個案症狀改善並已出院，同住接觸者沒有疑似症狀。衛生單位已進一步調查個案飲食史及接觸史，以釐清可能感染來源。由於個案於潛伏期間無出國史，初步研判為國內感染。

依據疾管署疫情統計資料顯示，國內今年累計2例傷寒確定病例，除今天公布的個案外，另一例為境外移入，感染國家為印尼。

疾管署副署長莊人祥表示，傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水。常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

預防傷寒方法包括食物充分煮熟並以熱食為宜、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝的礦泉水；落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂或洗手劑徹底洗手，才能有效防範。

2019年確定病例共21例，其中17例為境外移入個案，感染國家分別為印尼7例，印度、菲律賓及柬埔寨各2例，緬甸、馬來西亞、巴基斯坦及中國大陸各1例。另有4例為本土個案；近3年（2017至2019年）同期傷寒病例數分別為4、4、1例，境外移入病例感染國家都為鄰近亞洲國家。（編輯：李錫璋）1090214