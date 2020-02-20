侯友宜建議中央一級防疫 陳時中：依既定步驟

（中央社記者黃旭昇新北20日電）台灣新增第24例武漢肺炎確診病例，且感染源不明。新北市長侯友宜今天建議中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，中央提高防疫層級為一級開設。陳時中說，會依照既定步驟往前走。

新北市府今天成立居家檢疫關懷中心，侯友宜主持說明會時表示，這是他與陳時中在烏來檢疫中心會面時，彼此達成的共識與構想，讓地方與中央一條心，同時分攤工作讓居家防疫更人道關懷、更細膩。

侯友宜表示，武漢肺炎第24例確診病例為近2年沒有出國史的北部60餘歲女性，曾在社區4度就醫，都沒確診。從發病至確診長達29天需疫情調查追蹤感染源。

侯友宜說，接下來還有全國各級學校開學，甚至清明節時各地返鄉祭祖的人潮，這些都是一波波嚴重的挑戰，必須以「禦敵從嚴」思考，建議中央應提升防疫層級為一級開設，讓戰力可以統整各部會力量。

侯友宜表示，建議中央一級開設防疫層級是從地方角度看問題，市府成立居家防疫關懷中心也是看到問題所在，疾病管制署1922專線要處理的事情太多，地方以任務編組可補位直接服務防疫民眾生活所需。

侯友宜致詞時表示，地方將居家防疫服務做好，就沒有理由再趴趴走，如果有失聯無法掌握者，新北市府也願意分攤中央的防疫能量，成立簡易型的集中檢疫場所，監管與服務故意趴趴走的檢疫對象。

他受訪時說，在不違反傳染病防治法狀況下，地方願意一起挑起防疫責任，不過，與陳時中討論過，瞭解中央各檢疫所目前還能夠負荷集中檢疫能量。

陳時中致詞時表示，行政院會今天通過因應武漢肺炎的特別條例草案，其中為防止受隔離者或受檢疫者違反規定擅離隔離或檢疫場所者，決定予以重罰，各處20萬至100萬元，10萬至100萬元罰鍰。

陳時中接受聯訪時回應說，中央與地方合作非常好，有組織、有計畫、有步驟、有溫暖，未來居家檢疫會更成功。對於侯友宜的建議有相當的道理，不過，會依照既定的步驟往前走。（編輯：張銘坤）1090220