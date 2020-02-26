刷健保卡進醫院常排隊 奇美推預查旅遊史服務

台南奇美醫院26日推出預約掛號系統，結合健保署的雲端旅遊史資料，針對看診前已預約掛號的病人，在已簽署雲端資料下載同意書的前提下查詢；若下載的資料無相關旅遊史，便可提供快速通過服務，減少接觸風險。中央社記者楊思瑞攝 109年2月26日

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南的奇美醫院3個院區加強防疫，實施刷健保卡確認無特定旅遊史才能進入醫院措施，尖峰時間常要排隊。院方今天推出預約掛號病人可先簽署同意書下載雲端資料，節省等候時間。

武漢肺炎疫情延燒，各醫院無不加強門禁及檢疫措施。奇美醫療體系3個院區自2月12日起實施刷健保卡確認旅遊史才能進入醫院措施，雖然同時設置多台刷卡機與電腦系統，並由志工協助加強分流，但尖峰時間仍會出現入口前大排長龍的景象。

奇美醫學中心資訊室主任陳俊龍表示，為免耽誤病人看診時間，奇美醫學中心結合健保署的雲端旅遊史資料，針對看診日前已經預約掛號的病人，在已簽署雲端資料下載同意書的前提下；若下載的資料無相關旅遊史，便可提供快速通過服務，減少接觸風險。

陳俊龍表示，病人可以用手機下載「奇美醫療體系APP」、或掃描醫院入口處的QR Code，輸入身分證或居留證字號後，若系統畫面顯示為綠色勾勾圖案，就可於醫院入口處時出示手機畫面，由醫院人員協助蓋手章、通過體溫篩檢站，不用刷健保卡就可進入醫院，節省等候查詢旅遊史時間。

他說，曾到奇美醫療體系看診、且簽署過下載同意書的民眾，預約看診時可多加利用，避免因排隊進醫院而趕不上看診時間。（編輯：陳清芳）1090226