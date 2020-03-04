北市聯醫傳醫護集體請辭 陳時中盼互相體諒度難關

中央流行疫情指揮中心4日在疾管署召開記者會，指揮官陳時中（左3）表示，沒有新增武漢肺炎確診個案，目前全台累計42名確診，其中1人死亡，已12人出院，其餘病況穩定，持續住院隔離。中央社記者吳家昇攝 109年3月4日

（中央社記者吳欣紜、陳偉婷台北4日電）北市聯醫傳出50名醫護因武漢肺炎防疫壓力大，醞釀集體請辭，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，可以理解醫護壓力很大，但希望大家能互相體諒、一起度過難關。

有媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會提問，稱北市聯醫有50名醫護正醞釀集體請辭，主因防疫壓力大。衛福部醫事司司長石崇良對此表示，第一線人員承受最大防疫壓力，尤其近期發生院內感染的狀況，日前已發布對醫院強化管理的措施，其中之一就是要求醫院設立員工的關懷和支持機制。

石崇良表示，隨著疫情拉長，大家繃緊神經壓力會愈大，尤其特殊單位照顧者，每天承受壓力加上必須穿特殊裝備且穿脫辛苦，已要求醫院一兩週內要建立員工關懷和支持機制，除了關懷之外，心理的支持也要特別重視。

至於北市聯醫的問題，石崇良表示，已經打電話連續確認沒有離職潮。

陳時中則表示，每個人對這個事情都有心理壓力，社會處在憂慮狀態，尤其醫療人員接近相關可能的病人或確診案例也較多，雖然大家都受過很好的專業訓練，但壓力還是很大，呼籲大家互相友善體諒，一起度過難關。（編輯：張雅淨）1090304