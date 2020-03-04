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北市聯醫3/6起 慢性病處方箋拿藥不必進醫院

最新更新：2020/03/04 18:23

（中央社記者陳怡璇台北4日電）台北市副市長黃珊珊今天表示，北市聯醫6日起開辦慢性病連續處方箋拿藥「得來速」，患者在門口刷健保卡後等藥劑師把藥拿出院外即可，估計一天就可減少1500人進入醫院。

台北市副市長黃珊珊下午主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第16次應變會議，會後接受媒體聯訪時表示，北市聯醫6日起開辦慢性病連續處方箋拿藥「得來速」，患者在門口刷健保卡後直接在院外等候，藥劑師調完藥就會送出去，免進入醫院。

黃珊珊表示，聯醫所有院區都會這樣處理，估計一天就可減少1500人進入醫院。

在集會活動方面，黃珊珊表示，會提出檢核表讓局處檢查，包含民眾全程保持一公尺以上距離、不得為密閉空間、出入口規劃要能夠有效管制人員進出、全員於入口處量測體溫並消毒後才可進場、全程戴口罩等。

黃珊珊指出，有了檢核表之後，300人以下活動，承辦單位可以自行檢核；300人要送市府衛生局與觀光傳播局做進一步審核。此外，室內活動需要造冊管理、掌握參加名單，市府也強烈建議疫情期間舉辦活動，盡量不要設立飲食攤位或是禁止飲食。

黃珊珊並表示，目前正考慮更多會議採視訊進行；各局處也已在找備援辦公室以準備異地辦公。（編輯：李錫璋）1090304

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