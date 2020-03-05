武漢肺炎加重工作 郵差日搬上千公斤酒精不喊累

（中央社記者王淑芬高雄5日電）原本是遞送信件、包裹的郵差，近期因防疫物資需求增加，高雄郵局徵調一批身強體壯的郵差專送消毒酒精，一天甚至須搬送上千公斤，不過，平常有運動的人則說不覺得累。

高雄郵局出貨倉庫今天早上堆滿了一箱箱台酒的防疫酒精，7、8名壯漢則忙著將一箱箱酒精搬上郵務車，馬上要出貨配送到藥局。

已有40年郵差資歷的涂永亮忙著理貨，規劃交通動線，面對每趟12箱，約157公斤的酒精，一天約10趟次的配送量及搬運工作，64歲的他說「可以勝任，不覺得累」，只希望趕快完成工作，讓消毒用酒精可以盡快鋪貨上架。

不過，過去以遞送郵件和包裹為主，現在因為防疫，還要兼做大宗物資搬運工，一天下來需搬運約1300多公斤。涂永亮表示，因為平常有運動習慣，所以搬運也不會腰酸背痛。

他說，運送酒精要留意駕駛速度及配送過程的安全，所以盡量減少行駛高速公路，也不任意變換車道，以免瓶罐碰撞破損或駕駛重心不穩。

高雄郵局今天出動12輛郵務車配送千餘箱消毒酒精，一輛輛掛有紅色警示旗、遠離火源標示的郵務車先後上路，因為是易燃物，郵局也提醒，路上人車包涵禮讓。（編輯：洪學廣）1090305