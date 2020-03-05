北市聯醫推領藥得來速 藥局抱怨影響生計

（中央社記者張茗喧台北5日電）北市聯醫6日起開辦慢性病連續處方簽領藥得來速，引發基層藥師不滿，認為藥局已增派人手無償發放口罩，靠調劑處方服務費維持生計，北市聯醫卻帶頭搶生意，直言辛苦付出被忽視。

台北市政府昨天宣布北市聯醫自6日起開辦慢性病連續處方箋領藥得來速，患者在門口刷健保卡後直接在院外等候，藥劑師調完藥就會送出去，免進入醫院。

中華民國藥師公會全國聯合會今天發出新聞稿表示反對，並提出4點訴求，藥師公會全聯會發言人黃彥儒接受記者電話聯訪時說，政策宣布後，全聯會接獲許多基層藥局抗議，認為藥局增加人力成本、無償配合政府發放口罩，現在卻連賴以為生的調劑處方服務費都賺不到，不僅辛苦付出被忽視，也影響收入。

黃彥儒說，根據中央指示，為了避免民眾到醫院領藥得專程搭大眾運輸工具、在醫院外人擠人，增加群聚感染風險，因此建議民眾直接在家附近的健保特約藥局領藥，北市推領藥得來速顯然與中央指示不符。

黃彥儒指出，調劑藥品並不單純是發藥這麼簡單，衛教工作也相當重要，而民眾因「信任醫院用藥，希望回醫院取藥」也是無謂擔憂，每種藥都有自己的健保代碼，到社區藥局也能領到一樣的藥。（編輯：方沛清）1090305