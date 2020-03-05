疫情衝擊產業恐長達半年 企業防疫指引出爐

（中央社記者張茗喧台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，，疾管署今天公布企業防疫指引，提出員工健康監測、異地辦公等建議，呼籲企業定出計畫及演練，並評估一旦疫情進入「持續性或廣泛性社區傳播」階段，生產營運面臨斷料、延遲出貨等影響，恐影響2個月至半年。

衛福部疾病管制署今天公布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引」，由於武漢肺炎是全新的傳染病，相關特徵都還在研究中，很難評估感染規模、重症人數以及死亡人數，國內疫情雖在可掌握範圍，但中國大陸及其他國家疫情影響，部分製造業或服務產業經營已陸續遭受衝擊。

這項指引除針對「零星社區感染」、「持續性或廣泛性社區傳播」等2階段訂定不同影響評估及建議，也呼籲企業制定持續營運計畫、成立專責單位、指定人員擔任應變負責人，並確認消毒、員工健康監測、重要任務調整、辦公室空間規劃，更重要的是適時演練來確認計畫可行性。

該指引指出，目前台灣仍處於「零星社區感染」階段，可能因員工接觸史、旅遊史遭隔離衝擊企業人力，因旅遊警示無法出差、延遲出貨等影響業務推展，因交通運輸減班、停止導致原物料斷貨或收貨延遲影響生產營運。

防疫建議上，企業應鼓勵有發燒或急性呼吸道症狀的員工在家休息，員工上班時出現發燒或急性呼吸道症狀應安置於獨立空間，並協助就醫、返家，生病員工應配戴口罩；工作場所也應提供肥皂、清水或酒精性乾洗手，定期清潔工作場所物品如桌面、門把、電梯按鈕等，至少開一扇窗戶，保持空氣流通。

雇主應避免指派員工前往中國等疫區，改採視訊或電傳等其他方式來維持營運經營，或與勞工協商調整工作地點及內容，企業也應擬定遠距辦公、異地備援、替代供應鏈等方案。

不過，一旦疫情進入「持續性或廣泛性社區傳播」階段，公司可能因出現確診個案或群聚感染，導致大量員工及家屬遭隔離、辦公場所封閉，衝擊人力；業務推展可能因航班停飛或減班等影響被迫中斷，產線也可能因此停擺；生產營運方面可能面臨斷料、延遲出貨等影響公司財務週轉，恐影響2個月至半年。

防疫建議上，企業應落實個人及工作場所衛生管理，紀錄員工健康狀況、測量體溫等，有發燒或呼吸道症狀應儘速就醫、勿上班，婉拒有發燒或呼吸道症狀訪客進入公司；當公司出現確診個案，應由經訓練、穿戴防護裝備者確時消毒，與確診個案有共同活動範圍的員工應戴口罩上班並落實洗手。

此外，也應建立異地辦公機制、減少同時上班人數或研議在家上班辦公方案，讓員工座位保持適當間距，將員工間及與客戶或其他合作夥伴間進行空間區隔，取消前往其他國家的非必要商務差旅以及大型集會、會議；企業可進行必要職能的人員交叉培訓，以便關鍵成員請假時得以維持運作。（編輯：陳清芳）1090305