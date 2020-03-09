違規用廚餘養豬 雲林處罰3養豬場

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）近期非洲豬瘟疫情依舊險峻，雲林縣動植物防疫所從去年12月至今查獲3養豬場用廚餘養豬，各開罰新台幣3萬元，呼籲豬農配合政府防疫，杜絕廚餘養豬傳播疫病風險。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，今年亞洲地區仍有中國、越南等國家向世界動物衛生組織（OIE）通報新案例，除了韓國僅發生野豬案例外，其他國家則是發生家豬案例，顯示國際非洲豬瘟疫情沒有降溫，疫病入侵風險仍高。

為阻絕非洲豬瘟藉由廚餘傳播，農委會去年12月26日修正「可供家畜、家禽、水產動物之飼料」公告，同月30日訂定發布「飼料管理法第29條第二款所定使用違法廚餘案件裁罰基準」，對於未取得廚餘合法再利用資格的養豬場，罰則以3萬元起，依違規次數累進加重罰鍰，最高可罰300萬元。

雲林縣動植物防治所去年底裁罰基準發布至今，已查獲3件違規養豬場，並各裁處3萬元，如果再次違規，罰鍰將提高至20萬元。

雲林縣動植物防治所請豬農務必配合防疫政策，杜絕廚餘養豬傳播疫病風險，並切勿以身試法，以免遭受重罰。

雲林縣動植物防治所已完成200頭以下規模養豬場訪視並持續逐場宣導，訪查豬隻健康及加強輔導各場生物安全工作，以降低疫病入侵及傳播風險，確保產業健全發展。（編輯：李錫璋）1090309