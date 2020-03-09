隔離期間出門倒垃圾 張子敬坦言難約束

（中央社記者郭建伸台北9日電）環保署長張子敬今天在立法院備詢指出，環保署有派專人去被隔離民眾家中收取垃圾，民眾若有壓力可以婉拒，隔離期間就不要出門倒垃圾。但在立委追問下，張子敬也坦言，被隔離者真的丟垃圾也無法約束。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署長張子敬報告業務並備詢，由於目前正值防疫期間，不少立委都關心廢棄物清運跟口罩垃圾等問題。

民進黨立委黃秀芳質詢時問，居家隔離、檢疫及自主健康管理者產生的口罩或牙刷，環保署是當作一般廢棄物還是醫療廢棄物？

張子敬備詢時說，為避免民眾心理影響，居家檢疫、隔離者產生的垃圾目前視為醫療廢棄物；過去SARS經驗有派專人收垃圾，反而讓民眾知道社區內有人隔離，導致被隔離者心裡有壓力，所以這次環保署並沒有強制派專人收取垃圾。

張子敬說，民眾通知被隔離時，環保署會給予宣導單，告知有專人收取垃圾服務；民眾若不要這項服務，這段時間就不要出門倒垃圾。

張子敬指出，若14天隔離期滿，垃圾就可當作一般廢棄物，但若民眾發病，就要當作醫療廢棄物處理。

黃秀芳追問，若被隔離者在14天隔離期把垃圾拿出來丟，實際上是否沒辦法約束？張子敬坦言，「應該是這樣子」。

黃秀芳提醒，目前清潔隊員大多都只有配戴口罩，萬一垃圾車將垃圾壓縮後，恐導致病毒排出來，呼籲應加強清潔隊員的防護措施。張子敬說，現在清潔隊員戴口罩就足夠。

張子敬補充，因為地方政府都有應變中心，環保局也掌握名單，會多關心被隔離民眾並宣導隔離期不要自行丟垃圾。（編輯：紀淑芳）1090309